Ворог окупував Ялту на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували Ялту на Донеччині, просунулися біля низки населених пунктів Донецької та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Ялту (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся біля Воскресенки (Волноваський район, Донецька область), Перебудови (Волноваський район, Донецька область), Толстого (Волноваський район, Донецька область), Полтавки (Краматорський район, Донецька область), у Мирному (Волноваський район, Донецька область) та Кам'янському (Василівський район, Запорізької області)", - йдеться в повідомленні.

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