УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10305 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
2 733 20

Ворог окупував Ялту на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували Ялту на Донеччині, просунулися біля низки населених пунктів Донецької та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту  DeepState.

"Ворог окупував Ялту (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся біля Воскресенки (Волноваський район, Донецька область), Перебудови (Волноваський район, Донецька область), Толстого (Волноваський район, Донецька область), Полтавки (Краматорський район, Донецька область), у Мирному (Волноваський район, Донецька область) та Кам'янському (Василівський район, Запорізької області)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За неповні дві доби росіяни запустили по Добропіллю Донецької області понад 100 fpv-дронів, - DeepState

Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState
Мапи DeepState

Автор: 

Запорізька область (3830) Донецька область (9032) Волноваський район (313) Краматорський район (464) Василівський район (64) Мирне (3) Толстой (3) Перебудова (1) Воскресенка (1) Ялта (5) Полтавка (6) Кам’янське (8) DeepState (193)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
верніть Залужного! А ще краще Порошенко. Бо ця влада не поспішаючи здає українську землю. Крок за кроком , населенні пункти враг окупує майже кожного дня. А потім виповзуть два ... із ОПи і скажуть, підписуємо капітуляцію, бо іншого виходу нема.
показати весь коментар
11.07.2025 10:49 Відповісти
+8
А Боневтік Потужно-Брехливий зі своїм оточенням злітав до Італії, де добре попоїли і скупалися в морі, то що нам та Ялта, нам головне, щоб Володі добре відпочивалося.
показати весь коментар
11.07.2025 10:51 Відповісти
+3
Наверное даст х***у, очередные "две недели"...
показати весь коментар
11.07.2025 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось дивне коїться на лаптєстанє)

Источник сообщил, что в Москве было введено усиление для силовиков в связи с возможными атаками. В повышенную боевую готовность были приведены все средства обороны и укрытия. Сотрудники ФСО были выведены на службу почти в полном составе. Ожидают атаку, предположительно с использованием БПЛА, но не из-за пределов России, а внутри страны. Поэтому личный состав сотрудников МВД был ориентирован на проверку грузовиков. Задача не пропустить партии ударных дронов, как это случилось в ряде регионов, когда были атакованы военные аэродромы.
показати весь коментар
11.07.2025 10:48 Відповісти
Ну еще с начала недели, всякие "военкоры" рассказывали что Украина готовит на выходные массированную атаку ракетами и дронами по рф...
показати весь коментар
11.07.2025 10:50 Відповісти
Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что выступит с «важным заявлением» по поводу России.
"Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник", - произнес глава Белого дома.
показати весь коментар
11.07.2025 10:55 Відповісти
Наверное даст х***у, очередные "две недели"...
показати весь коментар
11.07.2025 11:00 Відповісти
Ця буфонада від головного клоуна зовсім не смішить.
показати весь коментар
11.07.2025 12:20 Відповісти
Москалі такі впевнені в тому що ми будемо повторювати одне і те саме?
показати весь коментар
11.07.2025 11:34 Відповісти
верніть Залужного! А ще краще Порошенко. Бо ця влада не поспішаючи здає українську землю. Крок за кроком , населенні пункти враг окупує майже кожного дня. А потім виповзуть два ... із ОПи і скажуть, підписуємо капітуляцію, бо іншого виходу нема.
показати весь коментар
11.07.2025 10:49 Відповісти
а чого ти за нього кажеш,? Уповноважений? Ким?
показати весь коментар
11.07.2025 11:06 Відповісти
ще один кацап іх дурдома із маніей велличі
показати весь коментар
11.07.2025 11:43 Відповісти
А Боневтік Потужно-Брехливий зі своїм оточенням злітав до Італії, де добре попоїли і скупалися в морі, то що нам та Ялта, нам головне, щоб Володі добре відпочивалося.
показати весь коментар
11.07.2025 10:51 Відповісти
Буданов! - ти й донецьку ялту просрав
показати весь коментар
11.07.2025 11:42 Відповісти
Російські загарбники окупували Ялту на Донеччині, просунулися біля низки населених пунктів Донецької та Запорізької областей. Джерело: https://censor.net/ua/n3562700

А де це повідомлення і пояснення від потужного зеленого лідора?
Чи він разом з путіним може воювати тільки проти Порошенка?
показати весь коментар
11.07.2025 11:51 Відповісти
Доки живий єврейський клоун і його слуга сирський, толку не буде. Сам пейсатий "патріот" України НЕ піде. Що ж нам робити?
показати весь коментар
11.07.2025 12:19 Відповісти
Як рашисти висувають такі тонкі " щупальця" захватуючі якійсь села? А що у них на флангах? Пустота?
показати весь коментар
11.07.2025 12:34 Відповісти
вижу ситуацию так лет за 10-15-20 кацапы дожмут всетаки эту украйону полностью,но к тому времени меня уже давно не будет,так что *****,хоть 100 атомных на киеф скинут,меня в этом мире уже не будет,на мой век укпайоны какой никакой обрыщенной и обрезанной но хватит,если раньше кацапье будет справляться то всеми методами сйобываться с этой проклятущей территории.
,
показати весь коментар
11.07.2025 12:34 Відповісти
 
 