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Ворог окупував Ялту на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники окупували Ялту на Донеччині, просунулися біля низки населених пунктів Донецької та Запорізької областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Ялту (Волноваський район, Донецька область), а також просунувся біля Воскресенки (Волноваський район, Донецька область), Перебудови (Волноваський район, Донецька область), Толстого (Волноваський район, Донецька область), Полтавки (Краматорський район, Донецька область), у Мирному (Волноваський район, Донецька область) та Кам'янському (Василівський район, Запорізької області)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Frol Fedoroff
показати весь коментар11.07.2025 10:49 Відповісти Посилання
+8 Поділля16
показати весь коментар11.07.2025 10:51 Відповісти Посилання
+3 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар11.07.2025 11:00 Відповісти Посилання
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Источник сообщил, что в Москве было введено усиление для силовиков в связи с возможными атаками. В повышенную боевую готовность были приведены все средства обороны и укрытия. Сотрудники ФСО были выведены на службу почти в полном составе. Ожидают атаку, предположительно с использованием БПЛА, но не из-за пределов России, а внутри страны. Поэтому личный состав сотрудников МВД был ориентирован на проверку грузовиков. Задача не пропустить партии ударных дронов, как это случилось в ряде регионов, когда были атакованы военные аэродромы.
"Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник", - произнес глава Белого дома.
А де це повідомлення і пояснення від потужного зеленого лідора?
Чи він разом з путіним може воювати тільки проти Порошенка?
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