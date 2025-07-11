УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8101 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Донеччини
855 0

За неповні дві доби росіяни запустили по Добропіллю Донецької області понад 100 fpv-дронів, - DeepState

Наслідки удару РФ по Добропіллю

За оновленими даними за добу 9 липня і ніч проти 10 липня по Добропіллю ворог запустив понад 100 FPV-дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог тупо б'є по цивільних об'єктах – кафе, магазини, СТО, автомийки та просто автівки з цивільними", - йдеться в повідомленні.

Аналітики проєкту зазначили, що одна з головних цілей противника в цьому районі - вийти на дистанцію зони ураження FPV-дронами на оптоволокні, щоб мати змогу полювати на логістику. 

"Вийшовши на відстань 20 км по відтинку Попів-Яр-Новоторецьке-Разіне, кацапи не втрачають можливість бити по глибині найбільш важливої і живої логістичної артерії Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: дев’ять людей загинули, ще 10 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (9042) Покровський район (769) Добропілля (39) DeepState (195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 