За неповні дві доби росіяни запустили по Добропіллю Донецької області понад 100 fpv-дронів, - DeepState

За оновленими даними за добу 9 липня і ніч проти 10 липня по Добропіллю ворог запустив понад 100 FPV-дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог тупо б'є по цивільних об'єктах – кафе, магазини, СТО, автомийки та просто автівки з цивільними", - йдеться в повідомленні.

Аналітики проєкту зазначили, що одна з головних цілей противника в цьому районі - вийти на дистанцію зони ураження FPV-дронами на оптоволокні, щоб мати змогу полювати на логістику.

"Вийшовши на відстань 20 км по відтинку Попів-Яр-Новоторецьке-Разіне, кацапи не втрачають можливість бити по глибині найбільш важливої і живої логістичної артерії Донеччини", - йдеться в повідомленні.

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