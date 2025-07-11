За неповні дві доби росіяни запустили по Добропіллю Донецької області понад 100 fpv-дронів, - DeepState
За оновленими даними за добу 9 липня і ніч проти 10 липня по Добропіллю ворог запустив понад 100 FPV-дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог тупо б'є по цивільних об'єктах – кафе, магазини, СТО, автомийки та просто автівки з цивільними", - йдеться в повідомленні.
Аналітики проєкту зазначили, що одна з головних цілей противника в цьому районі - вийти на дистанцію зони ураження FPV-дронами на оптоволокні, щоб мати змогу полювати на логістику.
"Вийшовши на відстань 20 км по відтинку Попів-Яр-Новоторецьке-Разіне, кацапи не втрачають можливість бити по глибині найбільш важливої і живої логістичної артерії Донеччини", - йдеться в повідомленні.
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