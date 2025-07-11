В течение неполных двух суток россияне запустили по Доброполью на Донетчине более 100 fpv-дронов, - DeepState
По обновленным данным за сутки 9 июля и ночь на 10 июля по Доброполью враг запустил более 100 FPV-дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг тупо бьет по гражданским объектам - кафе, магазины, СТО, автомойки и просто машины с гражданскими", - говорится в сообщении.
Аналитики проекта отметили, что одна из главных целей противника в этом районе - выйти на дистанцию зоны поражения FPV-дронами на оптоволокне, чтобы иметь возможность охотиться на логистику.
"Выйдя на расстояние 20 км по отрезку Попов-Яр-Новоторецкое-Разино, кацапы не теряют возможность бить по глубине наиболее важной и живой логистической артерии Донетчины", - говорится в сообщении.
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