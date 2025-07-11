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Враг оккупировал Ялту на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали Ялту в Донецкой области, продвинулись возле ряда населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Ялту (Волновахский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Воскресенки (Волновахский район, Донецкая область), Перебудовы (Волновахский район, Донецкая область), Толстого (Волновахский район, Донецкая область), Полтавки (Краматорский район, Донецкая область), в Мирном (Волновахский район, Донецкая область) и Каменском (Васильевский район, Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неполные двое суток россияне запустили по Доброполью Донецкой области более 100 fpv-дронов, - DeepState

Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState

Автор: 

Запорожская область (3298) Донецкая область (10214) Волновахский район (311) Краматорский район (456) Васильевский район (64) Мирное (3) Толстой (3) Перестройка (1) Воскресенка (1) Ялта (6) Полтавка (5) Каменское (9) DeepState (192)


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Топ комментарии
+8
верніть Залужного! А ще краще Порошенко. Бо ця влада не поспішаючи здає українську землю. Крок за кроком , населенні пункти враг окупує майже кожного дня. А потім виповзуть два ... із ОПи і скажуть, підписуємо капітуляцію, бо іншого виходу нема.
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11.07.2025 10:49 Ответить
+6
А Боневтік Потужно-Брехливий зі своїм оточенням злітав до Італії, де добре попоїли і скупалися в морі, то що нам та Ялта, нам головне, щоб Володі добре відпочивалося.
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11.07.2025 10:51 Ответить
+6
Валєру ти сюди вже не заманиш..йому і там добре
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11.07.2025 10:55 Ответить
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Щось дивне коїться на лаптєстанє)

Источник сообщил, что в Москве было введено усиление для силовиков в связи с возможными атаками. В повышенную боевую готовность были приведены все средства обороны и укрытия. Сотрудники ФСО были выведены на службу почти в полном составе. Ожидают атаку, предположительно с использованием БПЛА, но не из-за пределов России, а внутри страны. Поэтому личный состав сотрудников МВД был ориентирован на проверку грузовиков. Задача не пропустить партии ударных дронов, как это случилось в ряде регионов, когда были атакованы военные аэродромы.
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11.07.2025 10:48 Ответить
Ну еще с начала недели, всякие "военкоры" рассказывали что Украина готовит на выходные массированную атаку ракетами и дронами по рф...
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11.07.2025 10:50 Ответить
Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что выступит с «важным заявлением» по поводу России.
"Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник", - произнес глава Белого дома.
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11.07.2025 10:55 Ответить
Наверное даст х***у, очередные "две недели"...
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11.07.2025 11:00 Ответить
Ця буфонада від головного клоуна зовсім не смішить.
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11.07.2025 12:20 Ответить
Москалі такі впевнені в тому що ми будемо повторювати одне і те саме?
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11.07.2025 11:34 Ответить
верніть Залужного! А ще краще Порошенко. Бо ця влада не поспішаючи здає українську землю. Крок за кроком , населенні пункти враг окупує майже кожного дня. А потім виповзуть два ... із ОПи і скажуть, підписуємо капітуляцію, бо іншого виходу нема.
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11.07.2025 10:49 Ответить
а чого ти за нього кажеш,? Уповноважений? Ким?
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11.07.2025 11:06 Ответить
ще один кацап іх дурдома із маніей велличі
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11.07.2025 11:43 Ответить
Шо ти палишся, кацапе? Вивча вже, що не "враг", а ворог... Та і твоя методичка, що когось кудись треба повернути, вже остогидла!
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11.07.2025 11:47 Ответить
А Боневтік Потужно-Брехливий зі своїм оточенням злітав до Італії, де добре попоїли і скупалися в морі, то що нам та Ялта, нам головне, щоб Володі добре відпочивалося.
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11.07.2025 10:51 Ответить
Буданов! - ти й донецьку ялту просрав
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11.07.2025 11:42 Ответить
Російські загарбники окупували Ялту на Донеччині, просунулися біля низки населених пунктів Донецької та Запорізької областей. Джерело: https://censor.net/ua/n3562700

А де це повідомлення і пояснення від потужного зеленого лідора?
Чи він разом з путіним може воювати тільки проти Порошенка?
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11.07.2025 11:51 Ответить
Доки живий єврейський клоун і його слуга сирський, толку не буде. Сам пейсатий "патріот" України НЕ піде. Що ж нам робити?
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11.07.2025 12:19 Ответить
 
 