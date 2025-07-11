Враг оккупировал Ялту на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали Ялту в Донецкой области, продвинулись возле ряда населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Ялту (Волновахский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Воскресенки (Волновахский район, Донецкая область), Перебудовы (Волновахский район, Донецкая область), Толстого (Волновахский район, Донецкая область), Полтавки (Краматорский район, Донецкая область), в Мирном (Волновахский район, Донецкая область) и Каменском (Васильевский район, Запорожской области)", - говорится в сообщении.

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