Враг оккупировал Ялту на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики оккупировали Ялту в Донецкой области, продвинулись возле ряда населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Ялту (Волновахский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Воскресенки (Волновахский район, Донецкая область), Перебудовы (Волновахский район, Донецкая область), Толстого (Волновахский район, Донецкая область), Полтавки (Краматорский район, Донецкая область), в Мирном (Волновахский район, Донецкая область) и Каменском (Васильевский район, Запорожской области)", - говорится в сообщении.
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Источник сообщил, что в Москве было введено усиление для силовиков в связи с возможными атаками. В повышенную боевую готовность были приведены все средства обороны и укрытия. Сотрудники ФСО были выведены на службу почти в полном составе. Ожидают атаку, предположительно с использованием БПЛА, но не из-за пределов России, а внутри страны. Поэтому личный состав сотрудников МВД был ориентирован на проверку грузовиков. Задача не пропустить партии ударных дронов, как это случилось в ряде регионов, когда были атакованы военные аэродромы.
"Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник", - произнес глава Белого дома.
А де це повідомлення і пояснення від потужного зеленого лідора?
Чи він разом з путіним може воювати тільки проти Порошенка?