Росіяни активно штурмують Новохатське на Донеччині, ворожа піхота доходить до західних околиць населеного пункту, - DeepState. ВIДЕО
Російські загарбники активно штурмують село Новохатське Волноваського району Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворожа піхота противника вже доходить до західних околиць населеного пункту Новохатське.
Сили оборони України знищують штурмові групи окупантів, які намагаються затягнутися та накопичитися у селі.
У DeepState додають, що наразі поки неможливо зупинити натиск ворога. Окупанти штурмують також Мирне, Грушівське та Толстой.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар12.07.2025 20:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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