Враг нанес удар по Славянску: повреждены больница, детский сад и многоэтажные дома. ВИДЕО

Ночь в Славянске Донецкой области снова выдалась шумной.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Примерно в полночь город в очередной раз подвергся вражескому обстрелу. БПЛА "Герань-2". Микрорайоны Центр и Зализнычный. Повреждены здания клинической больницы, детский сад, многоэтажные и частные дома", - говорится в сообщении.

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К счастью, обошлось без пострадавших.