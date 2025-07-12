По меньшей мере 4 человека погибли и 5 ранены вследствие вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 12 июля, российские войска атаковали Покровск и Славянск в Донецкой области, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ночью и утром под вражеский огонь попал Покровск - там 2 человека погибли и 2 человека ранены, поврежден дом.
Утром россияне обстреляли Славянск из "Торнадо-С" - погиб 1 человек, еще 3 - получили ранения. Разрушены 2 админздания, 2 предприятия и 26 автомобилей; повреждены админздание, предприятие и 10 автомобилей.
"Донецкая область - под постоянными обстрелами! Будьте ответственными - эвакуируйтесь!" - призвал начальник ОВА.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий12.07.2025 16:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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