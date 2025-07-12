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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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По меньшей мере 4 человека погибли и 5 ранены вследствие вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12 июля, российские войска атаковали Покровск и Славянск в Донецкой области, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью и утром под вражеский огонь попал Покровск - там 2 человека погибли и 2 человека ранены, поврежден дом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: четыре человека погибли, 10 получили ранения. Утром враг убил мужчину в Славянске. ФОТОрепортаж

Утром россияне обстреляли Славянск из "Торнадо-С" - погиб 1 человек, еще 3 - получили ранения. Разрушены 2 админздания, 2 предприятия и 26 автомобилей; повреждены админздание, предприятие и 10 автомобилей.

Обстрелы Донецкой области 12 июля

"Донецкая область - под постоянными обстрелами! Будьте ответственными - эвакуируйтесь!" - призвал начальник ОВА.

Обстрелы Донецкой области 12 июля
Обстрелы Донецкой области 12 июля

Автор: 

обстрел (28483) Донецкая область (10218) Покровск (678) Краматорский район (458) Покровский район (755) Славянск (2616)


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І так кожен день ворог знищує українців ,ворог знищує Україну ,а якісь недоумки переймаются рейтингами замість того що б думати як захистити народ від варварів.
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12.07.2025 16:37 Ответить
 
 