Сутки в Донецкой области: четыре человека погибли, 10 получили ранения. Утром враг убил мужчину в Славянске. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 18 населенных пунктов: города Белозерское, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, поселки Новогригорьевка, Алексеево-Дружковка, Райское, Ямполь, села Андреевка, Закитное, Заповедное, Каменка, Новоандреевка, Очеретино, Платоновка, Степановка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

11 июля в 04:00 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел жилого сектора юго-восточной части г. Покровск, в результате которого получил ранения один гражданский человек.

В Торецком Шаховской громады повреждены 2 дома, еще 1 - в Новотроицком.

В Белозерском Россия попала FPV-дроном по гражданскому автомобилю - ранены два человека. Двое гражданских лиц пострадали во время минометного обстрела Мирнограда, разрушениям подвергся многоквартирный дом.

Краматорский район

В Лимане дроном поврежден грузовик коммунального предприятия. В Степановке Краматорского района поврежден частный дом, в Новоандреевке - 13 гражданских авто.

В Ямполе Лиманской ТГ вражеский FPV-дрон убил двух мирных жителей, еще один человек получил ранения. В Закитном в результате обстрела из РСЗО "Смерч" - один раненый, повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, гражданское авто.

Один человек ранен в Андреевке Краматорского района, где дроны повредили три гражданских авто. Райское Дружковской ТГ атаковали два БПЛА "Герань-2" - травмированы два жителя, повреждены 7 частных домов.

В Лозовом повреждены 2 дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод, в Торском и Заречном уничтожено по 3 дома. В Очеретино Александровской громады повреждена хозяйственная постройка.

По Константиновке россияне ударили двумя бомбами "КАБ-250" и четырьмя FPV-дронами - убили гражданское лицо, разрушили три частных дома и учебное заведение.

В Дружковке есть повреждения на территории предприятия. В Новогригорьевке Дружковской ТГ - два поврежденных частных дома, в Алексеево-Дружковке - один дом.

Утром 12 июля Славянск подвергся очередному обстрелу. Попадания зафиксированы по центральной части, в районе автовокзала.

"Повреждены торговый комплекс, СТО, учебное заведение и админздание. К сожалению, есть раненые и погибший - мужчина 1990 года рождения, - сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

На Платоновку Северской ТГ оккупанты сбросили бомбу "КАБ-250" - есть погибший, поврежден частный дом.

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