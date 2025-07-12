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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: четыре человека погибли, 10 получили ранения. Утром враг убил мужчину в Славянске. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 18 населенных пунктов: города Белозерское, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мирноград, Покровск, поселки Новогригорьевка, Алексеево-Дружковка, Райское, Ямполь, села Андреевка, Закитное, Заповедное, Каменка, Новоандреевка, Очеретино, Платоновка, Степановка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

11 июля в 04:00 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел жилого сектора юго-восточной части г. Покровск, в результате которого получил ранения один гражданский человек.

В Торецком Шаховской громады повреждены 2 дома, еще 1 - в Новотроицком.

В Белозерском Россия попала FPV-дроном по гражданскому автомобилю - ранены два человека. Двое гражданских лиц пострадали во время минометного обстрела Мирнограда, разрушениям подвергся многоквартирный дом.

Краматорский район

В Лимане дроном поврежден грузовик коммунального предприятия. В Степановке Краматорского района поврежден частный дом, в Новоандреевке - 13 гражданских авто.

В Ямполе Лиманской ТГ вражеский FPV-дрон убил двух мирных жителей, еще один человек получил ранения. В Закитном в результате обстрела из РСЗО "Смерч" - один раненый, повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, гражданское авто.

Один человек ранен в Андреевке Краматорского района, где дроны повредили три гражданских авто. Райское Дружковской ТГ атаковали два БПЛА "Герань-2" - травмированы два жителя, повреждены 7 частных домов.

В Лозовом повреждены 2 дома, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод, в Торском и Заречном уничтожено по 3 дома. В Очеретино Александровской громады повреждена хозяйственная постройка.

По Константиновке россияне ударили двумя бомбами "КАБ-250" и четырьмя FPV-дронами - убили гражданское лицо, разрушили три частных дома и учебное заведение.

В Дружковке есть повреждения на территории предприятия. В Новогригорьевке Дружковской ТГ - два поврежденных частных дома, в Алексеево-Дружковке - один дом.

Утром 12 июля Славянск подвергся очередному обстрелу. Попадания зафиксированы по центральной части, в районе автовокзала.

"Повреждены торговый комплекс, СТО, учебное заведение и админздание. К сожалению, есть раненые и погибший - мужчина 1990 года рождения, - сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов.

На Платоновку Северской ТГ оккупанты сбросили бомбу "КАБ-250" - есть погибший, поврежден частный дом.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (28483) Донецкая область (10218) Покровск (678) Мирноград (89) Бахмутский район (532) Краматорский район (458) Покровский район (755) Северск (125) Платоновка (1) Константиновка (1837) Славянск (2616) Белозерское (8) Торецкое (3) Андреевка (7) Лиман (80) Ямполь (7) Лозовое (2)


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А Трамп, з оточенням в БД, генерують, черговий за півроку, набір випадкових слів… за хороше, і проти усього поганого…
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12.07.2025 11:08 Ответить
 
 