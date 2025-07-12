УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8077 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
342 1

Доба на Донеччині: четверо людей загинули, 10 зазнали поранень. Зранку ворог вбив чоловіка у Слов’янську. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем перебували 18 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, селища Новогригорівка, Олексієво-Дружківка, Райське, Ямпіль, села Андріївка, Закітне, Заповідне, Кам’янка, Новоандріївка, Очеретине, Платонівка, Степанівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

11 липня о 04:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл житлового сектору південно-східної частини м. Покровськ, внаслідок якого зазнала поранень одна цивільна особа.

 У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 - у Новотроїцькому.

У Білозерському Росія поцілила FPV-дроном по цивільному автомобілю – поранено двох людей. Двоє цивільних осіб постраждали під час мінометного обстрілу Мирнограда, руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.

Краматорський район

У Лимані дроном пошкоджено вантажівку комунального підприємства. У Степанівці Краматорського району пошкоджено приватний будинок, у Новоандріївці – 13 цивільних авто.

У Ямполі Лиманської ТГ ворожий FPV-дрон вбив двох мирних жителів, ще одна людина зазнала поранень. У Закітному внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" – один поранений, пошкоджено 4 приватних будинки, господарську споруду, цивільне авто.

Одну людину поранено в Андріївці Краматорського району де дрони пошкодили три цивільних авто. Райське Дружківської ТГ атакували два БПЛА "Герань-2" – травмовано двох мешканців, пошкоджено 7 приватних будинків.

У Лозовому пошкоджено 2 будинки, 3 господарчі споруди, лінію електропередач і газогін, у Торському і Зарічному знищено по 3 будинки. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено господарчу споруду. 

По Костянтинівці росіяни вдарили двома бомбами "КАБ-250" та чотирма FPV-дронами – вбили цивільну особу, зруйнували три приватних будинки та заклад освіти.

У Дружківці є пошкодження на території підприємства. У Новогригорівці Дружківської ТГ – два пошкоджених приватних будинки, в Олексієво-Дружківці – одна оселя.

Зранку 12 липня Словʼянськ зазнав чергового обстрілу. Влучання зафіксовані по центральній частині, в районі автовокзалу.

"Пошкоджені торгівельний комплекс, СТО, навчальний заклад та адмінбудівля.  На жаль, є поранені та загиблий - чоловік 1990 року народження, - повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

На Платонівку Сіверської ТГ окупанти скинули бомбу "КАБ-250" – є загиблий, пошкоджено приватний будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: сім загиблих і дев’ять поранених. Під вогнем перебували 22 населені пункти. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (29807) Донецька область (9036) Покровськ (711) Мирноград (90) Бахмутський район (537) Краматорський район (465) Покровський район (764) Сіверськ (125) Платонівка (1) Костянтинівка (370) Слов’янськ (644) Білозерське (7) Торецьке (4) Андріївка (7) Лиман (80) Ямпіль (7) Лозове (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Криваві наслідки, дій московських терористів прутіна, в Мирній Украні!
А Трамп, з оточенням в БД, генерують, черговий за півроку, набір випадкових слів… за хороше, і проти усього поганого…
показати весь коментар
12.07.2025 11:08 Відповісти
 
 