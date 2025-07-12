Доба на Донеччині: четверо людей загинули, 10 зазнали поранень. Зранку ворог вбив чоловіка у Слов’янську. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем перебували 18 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, селища Новогригорівка, Олексієво-Дружківка, Райське, Ямпіль, села Андріївка, Закітне, Заповідне, Кам’янка, Новоандріївка, Очеретине, Платонівка, Степанівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

11 липня о 04:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл житлового сектору південно-східної частини м. Покровськ, внаслідок якого зазнала поранень одна цивільна особа.

У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 - у Новотроїцькому.

У Білозерському Росія поцілила FPV-дроном по цивільному автомобілю – поранено двох людей. Двоє цивільних осіб постраждали під час мінометного обстрілу Мирнограда, руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.

Краматорський район

У Лимані дроном пошкоджено вантажівку комунального підприємства. У Степанівці Краматорського району пошкоджено приватний будинок, у Новоандріївці – 13 цивільних авто.

У Ямполі Лиманської ТГ ворожий FPV-дрон вбив двох мирних жителів, ще одна людина зазнала поранень. У Закітному внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" – один поранений, пошкоджено 4 приватних будинки, господарську споруду, цивільне авто.

Одну людину поранено в Андріївці Краматорського району де дрони пошкодили три цивільних авто. Райське Дружківської ТГ атакували два БПЛА "Герань-2" – травмовано двох мешканців, пошкоджено 7 приватних будинків.

У Лозовому пошкоджено 2 будинки, 3 господарчі споруди, лінію електропередач і газогін, у Торському і Зарічному знищено по 3 будинки. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено господарчу споруду.

По Костянтинівці росіяни вдарили двома бомбами "КАБ-250" та чотирма FPV-дронами – вбили цивільну особу, зруйнували три приватних будинки та заклад освіти.

У Дружківці є пошкодження на території підприємства. У Новогригорівці Дружківської ТГ – два пошкоджених приватних будинки, в Олексієво-Дружківці – одна оселя.

Зранку 12 липня Словʼянськ зазнав чергового обстрілу. Влучання зафіксовані по центральній частині, в районі автовокзалу.

"Пошкоджені торгівельний комплекс, СТО, навчальний заклад та адмінбудівля. На жаль, є поранені та загиблий - чоловік 1990 року народження, - повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

На Платонівку Сіверської ТГ окупанти скинули бомбу "КАБ-250" – є загиблий, пошкоджено приватний будинок.

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