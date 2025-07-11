Доба на Донеччині: сім загиблих і дев’ять поранених. Під вогнем перебували 22 населені пункти. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби атакували міста Білицьке, Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, Сіверськ, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Весела Гора, Віролюбівка, Затишок, Мирне, Заповідне, Новоандріївка, Нововодяне, Новотроїцьке, Святогорівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

10 липня близько 10:00 росіяни атакували південно-східну частину Покровську КАБ-250. Внаслідок ворожого удару загинули три людини: чоловік 1962 р.н., анкетні дані ще двох встановлюються. Зруйновано приватне домоволодіння.

О 14:30 під обстрілом опинилось Родинське. Внаслідок атаки пошкоджено 1 гаражне приміщення та водонапірна вежа.

О 23:00 стався черговий обстріл Родинського, в результаті чого загинула 1 людина.

Під вогнем перебувала Шахівська громада. У Затишку внаслідок розриву бомби "КАБ-250" загинув мирний житель, пошкоджено домогосподарство. У Новотроїцькому, один з FPV-дронів пошкодив цивільний автобус – поранено людину, також пошкоджено приватний будинок, магазин, вантажівку. У Заповідному 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано 5 будинків.

Шість FPV-дронів атакували Добропілля, пошкодили багатоквартирний і три приватних будинки, три господарських споруди, залізничну інфраструктуру, 2 цивільних авто. У Святогорівці Добропільської ТГ – один пошкоджений будинок.

На Білицьке війська РФ скинули дві бомби "КАБ-250" – є руйнування на території підприємства. У Білозерському пошкоджено об’єкт в промисловій зоні, а також вантажівку.

У Володимирівці 6 будинків зруйновано і 4 пошкоджено. У Нововодяному Білозерської громади поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район

По Лиману Росія била з РСЗВ "Смерч" і дронів, пошкоджено 4 приватних будинки та 2 господарських споруди, ще по 3 будинки знищено в Зарічному і Торському. В Андріївці пошкоджено 2 авто і газогін.

Є загиблий у Віролюбівці Костянтинівської ТГ, де російські FPV-дрони знищили цивільне авто, а також вантажівку.

Костянтинівку ворог обстріляв двома бомбами, дронами, артилерією – поранено цивільну особу, пошкоджено 5 багатоквартирних і 7 приватних будинків, котельню, автомобіль.

Мирноград окупанти накрили з артилерії – травмовано цивільну особу. Троє осіб постраждали внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю у Нововодяному Білозерської ТГ, інший БПЛА влучив у багатоквартирний будинок.

Внаслідок дронових атак по одному приватному будинку пошкоджено в Краматорську, Слов’янську, Дружківці, Веселій Горі. В Олексієво-Дружківці – дві пошкоджених приватних оселі.

Крім того, 11 липня після опівночі росіяни атакували Райське Дружківської ТГ – двоє жителів зазнали поранень, пошкоджено 2 приватних будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

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