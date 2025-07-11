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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: сім загиблих і дев’ять поранених. Під вогнем перебували 22 населені пункти. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби атакували міста Білицьке, Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ, Родинське, Сіверськ, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Весела Гора, Віролюбівка, Затишок, Мирне, Заповідне, Новоандріївка, Нововодяне, Новотроїцьке, Святогорівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

10 липня близько 10:00 росіяни атакували південно-східну частину Покровську КАБ-250. Внаслідок ворожого удару загинули три  людини: чоловік 1962 р.н., анкетні дані ще двох встановлюються. Зруйновано приватне домоволодіння.

О 14:30 під обстрілом опинилось Родинське. Внаслідок атаки пошкоджено 1 гаражне приміщення та водонапірна вежа. 

О 23:00 стався черговий обстріл  Родинського, в результаті чого загинула 1 людина. 

Під вогнем перебувала Шахівська громада. У Затишку внаслідок розриву бомби "КАБ-250" загинув мирний житель, пошкоджено домогосподарство. У Новотроїцькому, один з FPV-дронів пошкодив цивільний автобус – поранено людину, також пошкоджено приватний будинок, магазин, вантажівку. У Заповідному 1 людина загинула і 1 поранена, зруйновано 5 будинків.

Шість FPV-дронів атакували Добропілля, пошкодили багатоквартирний і три приватних будинки, три господарських споруди, залізничну інфраструктуру, 2 цивільних авто. У Святогорівці Добропільської ТГ – один пошкоджений будинок.

На Білицьке війська РФ скинули дві бомби "КАБ-250" – є руйнування на території підприємства. У Білозерському пошкоджено об’єкт в промисловій зоні, а також вантажівку.

У Володимирівці 6 будинків зруйновано і 4 пошкоджено. У Нововодяному Білозерської громади поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район

По Лиману Росія била з РСЗВ "Смерч" і дронів, пошкоджено 4 приватних будинки та 2 господарських споруди, ще по 3 будинки знищено в Зарічному і Торському. В Андріївці пошкоджено 2 авто і газогін. 

Є загиблий у Віролюбівці Костянтинівської ТГ, де російські FPV-дрони знищили цивільне авто, а також вантажівку.

Костянтинівку ворог обстріляв двома бомбами, дронами, артилерією – поранено цивільну особу, пошкоджено 5 багатоквартирних і 7 приватних будинків, котельню, автомобіль.

Мирноград окупанти накрили з артилерії – травмовано цивільну особу. Троє осіб постраждали внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю у Нововодяному Білозерської ТГ, інший БПЛА влучив у багатоквартирний будинок.

Внаслідок дронових атак по одному приватному будинку пошкоджено в Краматорську, Слов’янську, Дружківці, Веселій Горі. В Олексієво-Дружківці – дві пошкоджених приватних оселі. 

Крім того, 11 липня після опівночі росіяни атакували Райське Дружківської ТГ – двоє жителів зазнали поранень, пошкоджено 2 приватних будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

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Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (29794) Донецька область (9032) Покровськ (709) Мирноград (89) Бахмутський район (535) Краматорський район (464) Покровський район (762) Сіверськ (124) Віролюбівка (5) Слов’янськ (643) Білозерське (7) Добропілля (37) Святогорівка (2) Родинське (45) Новотроїцьке (12) Затишок (2) Лиман (79) Білицьке (25) Заповідне (3)


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