Сутки на Донетчине: семь погибших и девять раненых. Под обстрелом находились 22 населенных пункта. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за минувшие сутки атаковали города Белицкое, Белозерское, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, Сиверск, Славянск, поселок Алексеево-Дружковка, села Веселая Гора, Веролюбовка, Затышок, Мирное, Заповедное, Новоандреевка, Нововодяное, Новотроицкое, Святогоровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

10 июля около 10:00 россияне атаковали юго-восточную часть Покровска КАБ-250. В результате вражеского удара погибли три человека: мужчина 1962 г.р., анкетные данные еще двух устанавливаются. Разрушено частное домовладение.

В 14:30 под обстрелом оказалось Родинское. В результате атаки повреждены 1 гаражное помещение и водонапорная башня.

В 23:00 произошел очередной обстрел Родинского, в результате чего погиб 1 человек.

Под огнем находилась Шаховская громада. В Затышку в результате разрыва бомбы "КАБ-250" погиб мирный житель, повреждено домохозяйство. В Новотроицком один из FPV-дронов повредил гражданский автобус - ранен человек, также поврежден частный дом, магазин, грузовик. В Заповедном 1 человек погиб и 1 ранен, разрушено 5 домов.

Шесть FPV-дронов атаковали Доброполье, повредили многоквартирный и три частных дома, три хозяйственных постройки, железнодорожную инфраструктуру, 2 гражданских авто. В Святогоровке Добропольской ТГ - один поврежденный дом.

На Белицкое войска РФ сбросили две бомбы "КАБ-250" - есть разрушения на территории предприятия. В Белозерском поврежден объект в промышленной зоне, а также грузовик.

Во Владимировке 6 домов разрушены и 4 повреждены. В Нововодяном Белозерской громады ранены 3 человека, повреждена многоэтажка.

Краматорский район

По Лиману Россия била из РСЗО "Смерч" и дронов, повреждены 4 частных дома и 2 хозяйственных постройки, еще по 3 дома уничтожены в Заречном и Торском. В Андреевке повреждены 2 авто и газопровод.

Есть погибший в Веролюбовке Константиновской ТГ, где российские FPV-дроны уничтожили гражданское авто, а также грузовик.

Константиновку враг обстрелял двумя бомбами, дронами, артиллерией - ранен гражданский человек, повреждены 5 многоквартирных и 7 частных домов, котельная, автомобиль.

Мирноград оккупанты накрыли из артиллерии - травмирован гражданский человек. Три человека пострадали в результате удара FPV-дрона по автомобилю в Нововодяном Белозерской ТГ, другой БПЛА попал в многоквартирный дом.

В результате дроновых атак по одному частному дому повреждено в Краматорске, Славянске, Дружковке, Веселой Горе. В Алексеево-Дружковке - два поврежденных частных дома.

Кроме того, 11 июля после полуночи россияне атаковали Райское Дружковской ТГ - двое жителей получили ранения, повреждены 2 частных дома.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 5 домов.

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