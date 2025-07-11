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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: семь погибших и девять раненых. Под обстрелом находились 22 населенных пункта. ФОТОрепортаж

Российские захватчики за минувшие сутки атаковали города Белицкое, Белозерское, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Покровск, Родинское, Сиверск, Славянск, поселок Алексеево-Дружковка, села Веселая Гора, Веролюбовка, Затышок, Мирное, Заповедное, Новоандреевка, Нововодяное, Новотроицкое, Святогоровка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

10 июля около 10:00 россияне атаковали юго-восточную часть Покровска КАБ-250. В результате вражеского удара погибли три человека: мужчина 1962 г.р., анкетные данные еще двух устанавливаются. Разрушено частное домовладение.

В 14:30 под обстрелом оказалось Родинское. В результате атаки повреждены 1 гаражное помещение и водонапорная башня.

В 23:00 произошел очередной обстрел Родинского, в результате чего погиб 1 человек.

Под огнем находилась Шаховская громада. В Затышку в результате разрыва бомбы "КАБ-250" погиб мирный житель, повреждено домохозяйство. В Новотроицком один из FPV-дронов повредил гражданский автобус - ранен человек, также поврежден частный дом, магазин, грузовик. В Заповедном 1 человек погиб и 1 ранен, разрушено 5 домов.

Шесть FPV-дронов атаковали Доброполье, повредили многоквартирный и три частных дома, три хозяйственных постройки, железнодорожную инфраструктуру, 2 гражданских авто. В Святогоровке Добропольской ТГ - один поврежденный дом.

На Белицкое войска РФ сбросили две бомбы "КАБ-250" - есть разрушения на территории предприятия. В Белозерском поврежден объект в промышленной зоне, а также грузовик.

Во Владимировке 6 домов разрушены и 4 повреждены. В Нововодяном Белозерской громады ранены 3 человека, повреждена многоэтажка.

Краматорский район

По Лиману Россия била из РСЗО "Смерч" и дронов, повреждены 4 частных дома и 2 хозяйственных постройки, еще по 3 дома уничтожены в Заречном и Торском. В Андреевке повреждены 2 авто и газопровод.

Есть погибший в Веролюбовке Константиновской ТГ, где российские FPV-дроны уничтожили гражданское авто, а также грузовик.

Константиновку враг обстрелял двумя бомбами, дронами, артиллерией - ранен гражданский человек, повреждены 5 многоквартирных и 7 частных домов, котельная, автомобиль.

Мирноград оккупанты накрыли из артиллерии - травмирован гражданский человек. Три человека пострадали в результате удара FPV-дрона по автомобилю в Нововодяном Белозерской ТГ, другой БПЛА попал в многоквартирный дом.

В результате дроновых атак по одному частному дому повреждено в Краматорске, Славянске, Дружковке, Веселой Горе. В Алексеево-Дружковке - два поврежденных частных дома.

Кроме того, 11 июля после полуночи россияне атаковали Райское Дружковской ТГ - двое жителей получили ранения, повреждены 2 частных дома.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 5 домов.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (28470) Донецкая область (10214) Покровск (677) Мирноград (88) Бахмутский район (530) Краматорский район (456) Покровский район (753) Северск (124) Веролюбовка (4) Славянск (2615) Белозерское (6) Доброполье (36) Святогоровка (1) Родинское (44) Новотроицкое (12) Затышок (2) Лиман (79) Белицкое (25) Заповедное (3)


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