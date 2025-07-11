Утром россияне обстреляли амбулаторию в Белозерке на Херсонщине, есть пострадавшие

11 июля 2025 года, около 08:20, российские войска из артиллерии обстреляли поселок Белозерка в Херсонском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре и ОВА.

Из-за "прилетов" повреждено здание медучреждения, а также пострадал пациент и двое работников.

У 40-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и множественные осколочные ранения голени.

У медсестры 1978 года рождения - взрывная травма, осколочные ранения ног, головы, руки и кровопотеря. Водитель 1976 года рождения получил взрывную травму и ранение руки.

Все пострадавшие получают необходимую медпомощь.

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