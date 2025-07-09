Рашисты ударили дроном по селу на Херсонщине: погиб годовалый мальчик

Днем 9 июля 2025 года войска РФ в очередной раз ударили дроном по Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские террористы оборвали еще одну детскую жизнь на Херсонщине.

"В селе Правдиное Белозерской громады россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которые находились во дворе дома.

К сожалению, от полученных ранений ребенок погиб на месте. Бригада "скорой" оказала помощь 64-летней местной жительнице, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Пострадавшая отказалась от госпитализации", - говорится в сообщении.

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