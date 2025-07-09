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Новости обстрелы Херсонщины
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Рашисты ударили дроном по селу на Херсонщине: погиб годовалый мальчик

дрон со взрывчаткой

Днем 9 июля 2025 года войска РФ в очередной раз ударили дроном по Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские террористы оборвали еще одну детскую жизнь на Херсонщине.

"В селе Правдиное Белозерской громады россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которые находились во дворе дома.

К сожалению, от полученных ранений ребенок погиб на месте. Бригада "скорой" оказала помощь 64-летней местной жительнице, которая получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Пострадавшая отказалась от госпитализации", - говорится в сообщении.

Читайте: Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: двое погибших и четверо раненых мирных жителей, среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

дети (6624) обстрел (28420) жертва (313) Херсонская область (4998)


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Топ комментарии
+10
Смерть кацапам в будь якій точці світу!
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09.07.2025 13:20 Ответить
+5
Якщо колись комусь людяність завадить катувати рузького, дайте знати!
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09.07.2025 13:27 Ответить
+4
+ 💯 👍🏿!

око за око!
десять кацапів за одне життя нашої дитини !

бо це - нелюді !
вбивати з фпв, бачучи, що спрямовуєш дрон на літню жінку та дитину

це для тих, хто скавчить про ТЦК - якщо кацапи окупують Україну, то українців вони винищать !
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09.07.2025 13:33 Ответить
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Смерть кацапам в будь якій точці світу!
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09.07.2025 13:20 Ответить
+ 💯 👍🏿!

око за око!
десять кацапів за одне життя нашої дитини !

бо це - нелюді !
вбивати з фпв, бачучи, що спрямовуєш дрон на літню жінку та дитину

це для тих, хто скавчить про ТЦК - якщо кацапи окупують Україну, то українців вони винищать !
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09.07.2025 13:33 Ответить
Херсонська буча

.
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09.07.2025 13:34 Ответить
А яким чином має проводитись мобілізація? Чи для таких ждунів як ти вона не потрібна, краще б окупували нас кацапи по тихому, так?
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09.07.2025 13:40 Ответить
Згідно конституції.Читав конституцію??Напридумували броні і роздувають держапарат під час війни.Ішак з єлддаком потужною дипломатією зривають допомогу Україні.
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09.07.2025 13:42 Ответить
Вимагай від Банкової виконання конституції і захисту держави замість корупції і держзради замість писати тут херь всяку про мобілізацію
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09.07.2025 13:45 Ответить
Якщо колись комусь людяність завадить катувати рузького, дайте знати!
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09.07.2025 13:27 Ответить
та, лише гукніть бажаючих....

.
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09.07.2025 13:36 Ответить
Якщо Бог існує, він має відправити у пекло усіх лаптерилих де би вони не були
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09.07.2025 13:30 Ответить
якщо бог є, кацапи згниють заживо
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09.07.2025 13:41 Ответить
Бодай ви всі кацапи варвари виздихали з злочинцем путіном ,питаня до влади вивезіт дітей з прифронтових територій.
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09.07.2025 14:36 Ответить
 
 