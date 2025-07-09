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Новини обстріли Херсонщини
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Рашисти вдарили дроном по селу на Херсонщині: загинув однорічний хлопчик

дрон з вибухівкою

Вдень 9 липня 2025 року війська РФ вчергове ударили дроном по Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські терористи обірвали ще одне дитяче життя на Херсонщині.

"У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку.

На жаль, від поранень дитина загинула на місці. Бригада швидкої надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронів РФ на Херсонщині: поранено мотоцикліста, дві жінки постраждали

Автор: 

діти (5199) обстріл (29745) жертва (264) Херсонська область (5990)


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Топ коментарі
+10
Смерть кацапам в будь якій точці світу!
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09.07.2025 13:20 Відповісти
+5
Якщо колись комусь людяність завадить катувати рузького, дайте знати!
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09.07.2025 13:27 Відповісти
+4
+ 💯 👍🏿!

око за око!
десять кацапів за одне життя нашої дитини !

бо це - нелюді !
вбивати з фпв, бачучи, що спрямовуєш дрон на літню жінку та дитину

це для тих, хто скавчить про ТЦК - якщо кацапи окупують Україну, то українців вони винищать !
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09.07.2025 13:33 Відповісти
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Смерть кацапам в будь якій точці світу!
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09.07.2025 13:20 Відповісти
+ 💯 👍🏿!

око за око!
десять кацапів за одне життя нашої дитини !

бо це - нелюді !
вбивати з фпв, бачучи, що спрямовуєш дрон на літню жінку та дитину

це для тих, хто скавчить про ТЦК - якщо кацапи окупують Україну, то українців вони винищать !
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09.07.2025 13:33 Відповісти
Херсонська буча

.
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09.07.2025 13:34 Відповісти
А яким чином має проводитись мобілізація? Чи для таких ждунів як ти вона не потрібна, краще б окупували нас кацапи по тихому, так?
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09.07.2025 13:40 Відповісти
Згідно конституції.Читав конституцію??Напридумували броні і роздувають держапарат під час війни.Ішак з єлддаком потужною дипломатією зривають допомогу Україні.
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09.07.2025 13:42 Відповісти
Вимагай від Банкової виконання конституції і захисту держави замість корупції і держзради замість писати тут херь всяку про мобілізацію
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09.07.2025 13:45 Відповісти
Якщо колись комусь людяність завадить катувати рузького, дайте знати!
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09.07.2025 13:27 Відповісти
та, лише гукніть бажаючих....

.
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09.07.2025 13:36 Відповісти
Якщо Бог існує, він має відправити у пекло усіх лаптерилих де би вони не були
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09.07.2025 13:30 Відповісти
якщо бог є, кацапи згниють заживо
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09.07.2025 13:41 Відповісти
Бодай ви всі кацапи варвари виздихали з злочинцем путіном ,питаня до влади вивезіт дітей з прифронтових територій.
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09.07.2025 14:36 Відповісти
 
 