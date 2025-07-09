Рашисти вдарили дроном по селу на Херсонщині: загинув однорічний хлопчик
Вдень 9 липня 2025 року війська РФ вчергове ударили дроном по Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські терористи обірвали ще одне дитяче життя на Херсонщині.
"У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку.
На жаль, від поранень дитина загинула на місці. Бригада швидкої надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 zen2010dao
показати весь коментар09.07.2025 13:20 Відповісти Посилання
+5 Алекс Скела
показати весь коментар09.07.2025 13:27 Відповісти Посилання
+4 Алекс Мышкевич
показати весь коментар09.07.2025 13:33 Відповісти Посилання
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око за око!
десять кацапів за одне життя нашої дитини !
бо це - нелюді !
вбивати з фпв, бачучи, що спрямовуєш дрон на літню жінку та дитину
це для тих, хто скавчить про ТЦК - якщо кацапи окупують Україну, то українців вони винищать !
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