Рашисти вдарили дроном по селу на Херсонщині: загинув однорічний хлопчик

Вдень 9 липня 2025 року війська РФ вчергове ударили дроном по Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські терористи обірвали ще одне дитяче життя на Херсонщині.

"У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку.

На жаль, від поранень дитина загинула на місці. Бригада швидкої надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації", - йдеться у повідомленні.

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