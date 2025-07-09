Атака дронів РФ на Херсонщині: поранено мотоцикліста, дві жінки постраждали

У понеділок вранці поблизу села Надеждівка Білозерської громади Херсонщини російські війська атакували з дрона 71-річного мотоцикліста.

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб чоловік дістав контузію, уламкові поранення живота та вибухову травму. Йому надали медичну допомогу, лікування триватиме амбулаторно.

Також до лікарні звернулася 40-річна жителька Білозерки, яка постраждала від атаки дрона напередодні. У неї діагностовано вибухову травму, контузію та струс мозку - жінку госпіталізували.

Крім того, 54-річна мешканка Херсону дістала поранення під час нічного обстрілу Корабельного району. У неї контузія та мінно-вибухова травма - лікується амбулаторно.

Нагадаємо, зранку 9 липня Херсон атакували російські дрони, постраждали двоє містян.

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