Атака дронов РФ на Херсонщине: ранен мотоциклист, две женщины пострадали
В понедельник утром вблизи села Надеждовка Белозерской громады Херсонщины российские войска атаковали с дрона 71-летнего мотоциклиста.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
В результате сбрасывания взрывчатки на транспортное средство мужчина получил контузию, осколочные ранения живота и взрывную травму. Ему оказали медицинскую помощь, лечение будет продолжаться амбулаторно.
Также в больницу обратилась 40-летняя жительница Белозерки, которая пострадала от атаки дрона накануне. У нее диагностирована взрывная травма, контузия и сотрясение мозга - женщину госпитализировали.
Кроме того, 54-летняя жительница Херсона получила ранения во время ночного обстрела Корабельного района. У нее контузия и минно-взрывная травма - лечится амбулаторно.
Напомним, утром 9 июля Херсон атаковали российские дроны, пострадали двое горожан.
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