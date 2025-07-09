РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11098 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
202 0

Атака дронов РФ на Херсонщине: ранен мотоциклист, две женщины пострадали

рф,дрон

В понедельник утром вблизи села Надеждовка Белозерской громады Херсонщины российские войска атаковали с дрона 71-летнего мотоциклиста.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В результате сбрасывания взрывчатки на транспортное средство мужчина получил контузию, осколочные ранения живота и взрывную травму. Ему оказали медицинскую помощь, лечение будет продолжаться амбулаторно.

Также в больницу обратилась 40-летняя жительница Белозерки, которая пострадала от атаки дрона накануне. У нее диагностирована взрывная травма, контузия и сотрясение мозга - женщину госпитализировали.

Кроме того, 54-летняя жительница Херсона получила ранения во время ночного обстрела Корабельного района. У нее контузия и минно-взрывная травма - лечится амбулаторно.

Напомним, утром 9 июля Херсон атаковали российские дроны, пострадали двое горожан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по фермерскому хозяйству на Николаевщине: вспыхнул пожар

Автор: 

обстрел (28420) Херсонская область (4998) Херсонский район (428) Надеждовка (3)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 