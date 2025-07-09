Атака дронов РФ на Херсонщине: ранен мотоциклист, две женщины пострадали

В понедельник утром вблизи села Надеждовка Белозерской громады Херсонщины российские войска атаковали с дрона 71-летнего мотоциклиста.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В результате сбрасывания взрывчатки на транспортное средство мужчина получил контузию, осколочные ранения живота и взрывную травму. Ему оказали медицинскую помощь, лечение будет продолжаться амбулаторно.

Также в больницу обратилась 40-летняя жительница Белозерки, которая пострадала от атаки дрона накануне. У нее диагностирована взрывная травма, контузия и сотрясение мозга - женщину госпитализировали.

Кроме того, 54-летняя жительница Херсона получила ранения во время ночного обстрела Корабельного района. У нее контузия и минно-взрывная травма - лечится амбулаторно.

Напомним, утром 9 июля Херсон атаковали российские дроны, пострадали двое горожан.

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