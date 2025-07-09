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Новости Обстрелы Херсона
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Рашисты атаковали дронами Херсон: ранены двое мужчин

Рашисты атаковали Днепровский район Херсона БПЛА

Утром 9 июля Херсон атаковали российские дроны, пострадали двое горожан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, 73-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения лица, живота, ноги и руки.

По данным ОГА, у 47-летнего херсонца диагностировали взрывную травму, осколочные ранения головы и руки.

"Пострадавшие - в больнице. Медики проводят обследование и оказывают им медпомощь", - говорится в сообщении.

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