Рашисты атаковали дронами Херсон: ранены двое мужчин

Утром 9 июля Херсон атаковали российские дроны, пострадали двое горожан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, 73-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения лица, живота, ноги и руки.

По данным ОГА, у 47-летнего херсонца диагностировали взрывную травму, осколочные ранения головы и руки.

"Пострадавшие - в больнице. Медики проводят обследование и оказывают им медпомощь", - говорится в сообщении.