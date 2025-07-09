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Рашисти атакували дронами Херсон: поранено двоє чоловіків
Зранку 9 липня Херсон атакували російські дрони, постраждали двоє містян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, 73-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення обличчя, черева, ноги та руки.
За даними ОВА, у 47-річного херсонця діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови та руки.
"Потерпілі - у лікарні. Медики проводять обстеження і надають їм меддопомогу", - йдеться у повідомленні.
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