Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: двоє загиблих та четверо поранених мирних жителів, серед постраждалих – неповнолітня дівчина. ФОТОрепортаж
Минулої доби ворог атакував цивільну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів з артилерії, мінометів, РСЗВ та БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області
На світанку поблизу Берислава російські військові атакували з безпілотника 35-річного чоловіка. Внаслідок удару він загинув.
З реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли Надеждівку. Через влучання снаряда в будинок постраждали двоє людей. У 19-річного хлопця діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення спини й ноги. 67-річна жінка дістала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. У селі пошкоджено 14 приватних будинків.
В Антонівці військові РФ атакували дроном 73-річну жінку. З небезпечної зони постраждалу евакуювали працівники поліції та доправили до лікарні. У жінки діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. Також стало відомо про загибель 59-річного жителя селища. 6 липня чоловік отримав смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу. Тіло загиблого вивезли працівники поліції та доправили до бюро судово-медичної експертизи.
FPV-дронами окупанти масовано били по Кізомису та Станіславу. На щастя, обійшлося без постраждалих.
У Гаврилівці російські військові здійснили скиди з БпЛА на раніше пошкоджений обстрілами заклад культури. Внаслідок атак будівля згоріла. Також вдарили FPV-дроном по приватному будинку, який пошкоджено. Ще один будинок внаслідок атаки ударним дроном зазнав пошкоджень у Новоолександрівці.
Артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок у Бургунці.
Медична допомога знадобилася 17-річній дівчині, яка постраждала внаслідок нічного ворожого артобстрілу Центрального району Херсону. Під час атаки неповнолітня перебувала вдома. У неї діагностували мінно-вибухову травму й гостру реакцію на стрес.
Ввечері окупанти скинули вибухівку з дрона на багатоквартирний будинок, який пошкоджено.
На світанку росіяни обстріляли з міномета прибережну частину Корабельного району. Під артилерійським обстрілом перебував мікрорайон "Корабел".
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