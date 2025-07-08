Рашисти атакували дроном цивільну автівку в Херсоні: дві людини поранені. ВIДЕО

Сьогодні, 8 липня, близько 08:30 війська РФ атакували з дрона цивільну автівку у центральній частині Херсона.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожий удар 51-річна жінка та 50-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення.

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Бригада швидкої доставила постраждалих до лікарні. Їм надають всю необхідну меддопомогу.

Ситуація за добу

Загалом, за даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дар’ївка, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Милове, Михайлівка, Надіївка, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Одрадокам’янка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Чорнобаївка, Шляхове та місто Херсон.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили підприємство, господарчу споруду та гараж", - йдеться у повідомленні.

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Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.