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Новини Обстріли Херсона
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Рашисти вдарили по Херсону: дві людини поранені

Росія атакувала два дитсадки у Херсоні

Сьогодні, 6 липня 2025 року, близько 12:40 армія РФ знову атакувала з БпЛА Дніпровський район Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з дрону постраждали 74-річна жінка та 64-річний чоловік. Вони дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Також читайте: Наслідки ворожих атак на Херсонщину: Двоє загиблих та троє поранених, пошкоджено цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

Потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Автор: 

обстріл (29689) Херсон (3484) дрони (5062) Херсонська область (5969) Херсонський район (422)


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