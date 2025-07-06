195 0
Рашисти вдарили по Херсону: дві людини поранені
Сьогодні, 6 липня 2025 року, близько 12:40 армія РФ знову атакувала з БпЛА Дніпровський район Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з дрону постраждали 74-річна жінка та 64-річний чоловік. Вони дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
Потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль