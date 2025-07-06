РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7737 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсона
259 0

Рашисты ударили по Херсону: два человека ранены

Россия атаковала два детских сада в Херсоне

Сегодня, 6 июля 2025 года, около 12:40 армия РФ снова атаковала с БПЛА Днепровский район Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с дрона пострадали 74-летняя женщина и 64-летний мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Также читайте: Последствия вражеских атак на Херсонщину: Двое погибших и трое раненых, повреждены гражданские объекты. ФОТОрепортаж

Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Автор: 

обстрел (28363) Херсон (2935) дроны (4251) Херсонская область (4980) Херсонский район (414)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 