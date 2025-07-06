Рашисты ударили по Херсону: два человека ранены

Сегодня, 6 июля 2025 года, около 12:40 армия РФ снова атаковала с БПЛА Днепровский район Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с дрона пострадали 74-летняя женщина и 64-летний мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.