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Рашисты ударили по Херсону: два человека ранены
Сегодня, 6 июля 2025 года, около 12:40 армия РФ снова атаковала с БПЛА Днепровский район Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, в результате сброса взрывчатки с дрона пострадали 74-летняя женщина и 64-летний мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
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