Последствия вражеских атак на Херсонщину: двое погибших и трое раненых, повреждены гражданские объекты. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки населенные пункты деоккупированной территории Херсонской области находились под артиллерийскими и минометным обстрелами, многочисленными атаками вражеских БПЛА. В результате попаданий одна гражданская женщина погибла и три получили ранения.

Об этом рассказали в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждения получили пять многоквартирных и четыре частных дома, два гражданских транспортных средства, гараж, помещение магазина, здание учебного заведения и автозаправочная станция.



Так, под вражеским прицелом находились областной центр, Гончарное, Кизомыс, Антоновка, Велетенское, Береговое, Садовое, Станислав, Новодмитровка, Белозерка, Софиевка, Берислав, Новорайск, Гавриловка.



Ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в Новорайске.

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Херсон находился под артиллерийским обстрелом. В Корабельном районе в результате "прилетов" повреждены три многоэтажки и частный дом. В Центральном районе повреждены здание учебного заведения и гаражное помещение.



Утром микрорайон "Таврический" атаковали БПЛА. В результате сбросов боеприпасов повреждения получили гражданский грузовой автомобиль и оборудование автозаправочной станции.

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В Днепровском районе из-за сброса взрывного устройства осколочные ранения, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга получила 24-летняя женщина, также повреждено помещение магазина. А после удара FPV-дрона повреждения получили два многоквартирных дома.



Новодмитровка подверглась артобстрелу, в результате чего поврежден частный дом, погибла 70-летняя пенсионерка и травмы средней степени тяжести получила женщина в возрасте 45 лет.

Днем в Центральном районе российский оператор БПЛА сбросил боеприпас неподалеку от 21-летней женщины. У нее диагностировали минно-взрывную травму и контузию.



FPV-дронами россияне атаковали частный дом в Белозерке и гражданский грузовик в Новорайске.



Также в больнице умер 72-летний пострадавший, получивший тяжелые ранения вечером 4 июля в Камышанах в результате сброса боеприпаса с дрона.

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Всего по фактам преступлений, совершенных российскими военнослужащими за минувшие сутки, открыто 13 уголовных производств. На местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативные группы полиции. Последствия каждого обстрела тщательно документируются для их надлежащего расследования.









