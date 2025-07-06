РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7930 посетителей онлайн
Новости Фото обстрелы Херсонщины
145 0

Последствия вражеских атак на Херсонщину: двое погибших и трое раненых, повреждены гражданские объекты. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки населенные пункты деоккупированной территории Херсонской области находились под артиллерийскими и минометным обстрелами, многочисленными атаками вражеских БПЛА. В результате попаданий одна гражданская женщина погибла и три получили ранения.

Об этом рассказали в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждения получили пять многоквартирных и четыре частных дома, два гражданских транспортных средства, гараж, помещение магазина, здание учебного заведения и автозаправочная станция.

Так, под вражеским прицелом находились областной центр, Гончарное, Кизомыс, Антоновка, Велетенское, Береговое, Садовое, Станислав, Новодмитровка, Белозерка, Софиевка, Берислав, Новорайск, Гавриловка.

Ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в Новорайске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне. ФОТОрепортаж

Последствия вражеских атак на Херсонскую область

Херсон находился под артиллерийским обстрелом. В Корабельном районе в результате "прилетов" повреждены три многоэтажки и частный дом. В Центральном районе повреждены здание учебного заведения и гаражное помещение.

Утром микрорайон "Таврический" атаковали БПЛА. В результате сбросов боеприпасов повреждения получили гражданский грузовой автомобиль и оборудование автозаправочной станции.

Читайте: Сибига: Обстрел больницы в Херсоне - это часть целенаправленной кампании России против гражданских

В Днепровском районе из-за сброса взрывного устройства осколочные ранения, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга получила 24-летняя женщина, также повреждено помещение магазина. А после удара FPV-дрона повреждения получили два многоквартирных дома.

Новодмитровка подверглась артобстрелу, в результате чего поврежден частный дом, погибла 70-летняя пенсионерка и травмы средней степени тяжести получила женщина в возрасте 45 лет.

Последствия вражеских атак на Херсонскую область

Днем в Центральном районе российский оператор БПЛА сбросил боеприпас неподалеку от 21-летней женщины. У нее диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

FPV-дронами россияне атаковали частный дом в Белозерке и гражданский грузовик в Новорайске.

Также в больнице умер 72-летний пострадавший, получивший тяжелые ранения вечером 4 июля в Камышанах в результате сброса боеприпаса с дрона.

Также смотрите: Из-за вражеских обстрелов в Херсоне пострадали пожилая женщина и двое детей. ВИДЕО

Всего по фактам преступлений, совершенных российскими военнослужащими за минувшие сутки, открыто 13 уголовных производств. На местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативные группы полиции. Последствия каждого обстрела тщательно документируются для их надлежащего расследования.

Последствия вражеских атак на Херсонскую область
Последствия вражеских атак на Херсонскую область
Последствия вражеских атак на Херсонскую область
Последствия вражеских атак на Херсонскую область
Последствия вражеских атак на Херсонскую область

Автор: 

обстрел (28363) Херсон (2935) Херсонская область (4980) Херсонский район (414) Новодмитровка (4) Камышаны (25)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 