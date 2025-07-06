Последствия вражеских атак на Херсонщину: двое погибших и трое раненых, повреждены гражданские объекты. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки населенные пункты деоккупированной территории Херсонской области находились под артиллерийскими и минометным обстрелами, многочисленными атаками вражеских БПЛА. В результате попаданий одна гражданская женщина погибла и три получили ранения.
Об этом рассказали в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, повреждения получили пять многоквартирных и четыре частных дома, два гражданских транспортных средства, гараж, помещение магазина, здание учебного заведения и автозаправочная станция.
Так, под вражеским прицелом находились областной центр, Гончарное, Кизомыс, Антоновка, Велетенское, Береговое, Садовое, Станислав, Новодмитровка, Белозерка, Софиевка, Берислав, Новорайск, Гавриловка.
Ночью вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в Новорайске.
Херсон находился под артиллерийским обстрелом. В Корабельном районе в результате "прилетов" повреждены три многоэтажки и частный дом. В Центральном районе повреждены здание учебного заведения и гаражное помещение.
Утром микрорайон "Таврический" атаковали БПЛА. В результате сбросов боеприпасов повреждения получили гражданский грузовой автомобиль и оборудование автозаправочной станции.
В Днепровском районе из-за сброса взрывного устройства осколочные ранения, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга получила 24-летняя женщина, также повреждено помещение магазина. А после удара FPV-дрона повреждения получили два многоквартирных дома.
Новодмитровка подверглась артобстрелу, в результате чего поврежден частный дом, погибла 70-летняя пенсионерка и травмы средней степени тяжести получила женщина в возрасте 45 лет.
Днем в Центральном районе российский оператор БПЛА сбросил боеприпас неподалеку от 21-летней женщины. У нее диагностировали минно-взрывную травму и контузию.
FPV-дронами россияне атаковали частный дом в Белозерке и гражданский грузовик в Новорайске.
Также в больнице умер 72-летний пострадавший, получивший тяжелые ранения вечером 4 июля в Камышанах в результате сброса боеприпаса с дрона.
Всего по фактам преступлений, совершенных российскими военнослужащими за минувшие сутки, открыто 13 уголовных производств. На местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативные группы полиции. Последствия каждого обстрела тщательно документируются для их надлежащего расследования.
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