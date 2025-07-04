РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14824 посетителя онлайн
Новости Видео
293 1

Из-за вражеских обстрелов в Херсоне пострадали пожилая женщина и двое детей. ВИДЕО

Российские войска в очередной раз атаковали дронами Корабельный район Херсона, вследствие чего есть пострадавшие, в том числе дети.

Об этом рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

В частности, около 14:00 вражеский беспилотник ударил по жилому сектору. Вследствие взрыва повреждена машина, в окрестных домах выбиты окна.

Также читайте: Один человек погиб и восемь ранены в результате атак РФ на Херсон и область

Сообщается, что три человека получили травмы. Среди пострадавших - 84-летняя женщина и двое детей, 17 и 9 лет. У них - острая реакция на стресс. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Автор: 

обстрел (28318) Херсон (2932) Херсонская область (4972) Херсонский район (412)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щє ближчє до схованок - зелені нікого евакювати не будуть.
як буба прохрипів: - "пусті міста легше захоплювати"
щє нічого не зрозуміли?
показать весь комментарий
04.07.2025 19:43 Ответить
 
 