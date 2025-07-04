Из-за вражеских обстрелов в Херсоне пострадали пожилая женщина и двое детей. ВИДЕО
Российские войска в очередной раз атаковали дронами Корабельный район Херсона, вследствие чего есть пострадавшие, в том числе дети.
Об этом рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
В частности, около 14:00 вражеский беспилотник ударил по жилому сектору. Вследствие взрыва повреждена машина, в окрестных домах выбиты окна.
Сообщается, что три человека получили травмы. Среди пострадавших - 84-летняя женщина и двое детей, 17 и 9 лет. У них - острая реакция на стресс. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
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як буба прохрипів: - "пусті міста легше захоплювати"
щє нічого не зрозуміли?