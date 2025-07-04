Через ворожі обстріли у Херсоні постраждали літня жінка та дві дитини. ВIДЕО

Російські війська вчергове атакували дронами Корабельний район Херсону, унаслідок чого є постраждалі, зокрема діти.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 14:00 ворожий безпілотник ударив по житловому сектору. Внаслідок вибуху пошкоджена автівка, у навколишніх будинках вибиті вікна.

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Повідомляється, що троє людей зазнали травм. Серед постраждалих - 84-річна жінка та двоє дітей, 17 і 9 років. У них - гостра реакція на стрес. Медики надали потерпілим необхідну допомогу.