УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12706 відвідувачів онлайн
Новини Відео
177 1

Через ворожі обстріли у Херсоні постраждали літня жінка та дві дитини. ВIДЕО

Російські війська вчергове атакували дронами Корабельний район Херсону, унаслідок чого є постраждалі, зокрема діти.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 14:00 ворожий безпілотник ударив по житловому сектору. Внаслідок вибуху пошкоджена автівка, у навколишніх будинках вибиті вікна.

Також читайте: Одна людина загинула і вісім поранені внаслідок атак РФ на Херсон та область

Повідомляється, що троє людей зазнали травм. Серед постраждалих - 84-річна жінка та двоє дітей, 17 і 9 років. У них - гостра реакція на стрес. Медики надали потерпілим необхідну допомогу.

Автор: 

обстріл (29640) Херсон (3477) Херсонська область (5964) Херсонський район (420)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щє ближчє до схованок - зелені нікого евакювати не будуть.
як буба прохрипів: - "пусті міста легше захоплювати"
щє нічого не зрозуміли?
показати весь коментар
04.07.2025 19:43 Відповісти
 
 