Через ворожі обстріли у Херсоні постраждали літня жінка та дві дитини. ВIДЕО
Російські війська вчергове атакували дронами Корабельний район Херсону, унаслідок чого є постраждалі, зокрема діти.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Так, близько 14:00 ворожий безпілотник ударив по житловому сектору. Внаслідок вибуху пошкоджена автівка, у навколишніх будинках вибиті вікна.
Повідомляється, що троє людей зазнали травм. Серед постраждалих - 84-річна жінка та двоє дітей, 17 і 9 років. У них - гостра реакція на стрес. Медики надали потерпілим необхідну допомогу.
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як буба прохрипів: - "пусті міста легше захоплювати"
щє нічого не зрозуміли?