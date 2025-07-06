Наслідки ворожих атак на Херсонщину: Двоє загиблих та троє поранених, пошкоджено цивільні об’єкти. ФОТОрепортаж

Минулої доби населені пункти деокупованої території Херсонської області перебували під артилерійськими та мінометним обстрілами, численними атаками ворожих БпЛА. Унаслідок влучань одна цивільна загинула та три жінки дістали поранення.

Про це розповіли в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджень зазнали п’ять багатоквартирних та чотири приватні будинки, два цивільні транспортні засоби, гараж, приміщення магазину, будівля начального закладу та автозаправна станція.



Так, під ворожим прицілом перебували обласний центр, Гончарне, Кізомис, Антонівка, Велетенське, Берегове, Садове, Станіслав, Новодмитрівка, Білозерка, Софіївка, Берислав, Новорайськ, Гаврилівка.



Вночі ворожий FPV-дрон атакував приватний будинок у Новорайську.

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Херсон перебував під артилерійським обстрілом. У Корабельному районі внаслідок "прильотів" пошкоджені три багатоповерхівки та приватний будинок. У Центральному районі пошкоджені будівля навчального закладу та гаражне приміщення.



Вранці мікрорайон "Таврійський" атакували БпЛА. В результаті скидів боєприпасів пошкоджень зазнали цивільний вантажний автомобіль і обладнання автозаправної станції.

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У Дніпровському районі через скид вибухового пристрою осколкові поранення, черепно-мозкову травму та струс головного мозку дістала 24-річна жінка, також пошкоджено приміщення магазину. А після удару FPV-дрону пошкоджень зазнали два багатоквартирні будинки.



Новодмитрівка зазнала артобстрілу, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, загинула 70-річна пенсіонерка та травми середнього ступеню тяжкості дістала жінка віком 45 років.

Вдень у Центральному районі російський оператор БпЛА скинув боєприпас неподалік від 21-річної жінки. У неї діагностували мінно-вибухову травму та контузію.



FPV-дронами росіяни атакували приватну оселю в Білозерці та цивільну вантажівку в Новорайську.



Також у лікарні помер 72-річний потерпілий, який отримав важкі поранення ввечері 04-го липня в Комишанах внаслідок скиду боєприпасу із дрона.

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Загалом за фактами злочинів, учинених російськими військовослужбовцями минулої доби, відкрито 13 кримінальних проваджень. На місцях ворожих влучань працювали криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи поліції. Наслідки кожного обстрілу ретельно документуються задля їх належного розслідування.









