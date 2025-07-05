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Російський загарбник борсається у річці на Херсонщині після атаки наших захисників. ВIДЕО

На Херсонщині завдяки злагодженій роботі операторів БПЛА було ліквідовано російського загарбника.

Про це повідомили на сторінці 40-ї окремої бригади берегової оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: У Сумській області спецпризначенці ССО знищили російського "квадробера" просто в його укритті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18104) ліквідація (4173) Херсонська область (5964)


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Російський загарбник борсається у річці

Борсаліно, ***...
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05.07.2025 15:50 Відповісти
Хоче раками поласувати
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05.07.2025 15:54 Відповісти
Але стане для наших раків поживою
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05.07.2025 16:01 Відповісти
Ихтиандр лапотный..
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05.07.2025 16:08 Відповісти
Видно, воно, щось загубило, бо шукає, іхтіандр з мацкоускага каганату?!?!?
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05.07.2025 16:12 Відповісти
вже не борсається
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05.07.2025 16:15 Відповісти
 
 