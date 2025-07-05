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Російський загарбник борсається у річці на Херсонщині після атаки наших захисників. ВIДЕО
На Херсонщині завдяки злагодженій роботі операторів БПЛА було ліквідовано російського загарбника.
Про це повідомили на сторінці 40-ї окремої бригади берегової оборони, інформує Цензор.НЕТ.
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