У Сумській області спецпризначенці ССО знищили російського "квадробера" просто в його укритті. ВIДЕО

Спецпризначенці ССО з підрозділу UA_REG_Team завдали точного удару по окупанту в Сумській області. За даними аеророзвідки, ворог облаштував свою позицію безпосередньо в собачій будці — імпровізованому укритті.

Після виявлення позиції було здійснено удар, внаслідок якого противник був знищений, повідомляє Цензор.НЕТ.

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