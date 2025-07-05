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У Сумській області спецпризначенці ССО знищили російського "квадробера" просто в його укритті. ВIДЕО
Спецпризначенці ССО з підрозділу UA_REG_Team завдали точного удару по окупанту в Сумській області. За даними аеророзвідки, ворог облаштував свою позицію безпосередньо в собачій будці — імпровізованому укритті.
Після виявлення позиції було здійснено удар, внаслідок якого противник був знищений, повідомляє Цензор.НЕТ.
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от тільки буда це зовсім не захист.
То особи невизначеної породи.