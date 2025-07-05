УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10535 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 897 9

У Сумській області спецпризначенці ССО знищили російського "квадробера" просто в його укритті. ВIДЕО

Спецпризначенці ССО з підрозділу UA_REG_Team завдали точного удару по окупанту в Сумській області. За даними аеророзвідки, ворог облаштував свою позицію безпосередньо в собачій будці — імпровізованому укритті.

Після виявлення позиції було здійснено удар, внаслідок якого противник був знищений, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 53 ОМБр атакували вантажівку з роботизованим комплексом у кузові на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18104) ліквідація (4173) ССО (535)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.07.2025 13:04 Відповісти
мда, захочеш жити не тільки в собачу буду залізеш.
от тільки буда це зовсім не захист.
показати весь коментар
05.07.2025 13:05 Відповісти
Будку жалко
показати весь коментар
05.07.2025 13:06 Відповісти
👏🥳🐿
показати весь коментар
05.07.2025 13:21 Відповісти
Класична класика- собаці собача смерть
показати весь коментар
05.07.2025 13:22 Відповісти
рашисти - то не собаки й не свині.

То особи невизначеної породи.
показати весь коментар
05.07.2025 13:40 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2025 13:24 Відповісти
Спаливс тому, що хвостом не віляв коли побачив дрона.
показати весь коментар
05.07.2025 13:43 Відповісти
 
 