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Бійці 53 ОМБр атакували вантажівку з роботизованим комплексом у кузові на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілоти батальйону SIGNUM вкотре продемонстрували високу ефективність у боротьбі з ворогом. Під час моніторингу району переправи дроноводи виявили скупчення ворожої техніки та живої сили. Серед поміченого — вантажівка з підозрілим вантажем, який виявився роботизованим комплексом.
У рацію пролунав заклик: FPV-дрон миттєво взяв курс на ціль. Один точний маневр — і знищено ворожий об’єкт разом з важливою технікою, повідомляє Цензор.НЕТ.
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