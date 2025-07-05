Бійці 53 ОМБр атакували вантажівку з роботизованим комплексом у кузові на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону SIGNUM вкотре продемонстрували високу ефективність у боротьбі з ворогом. Під час моніторингу району переправи дроноводи виявили скупчення ворожої техніки та живої сили. Серед поміченого — вантажівка з підозрілим вантажем, який виявився роботизованим комплексом.

У рацію пролунав заклик: FPV-дрон миттєво взяв курс на ціль. Один точний маневр — і знищено ворожий об’єкт разом з важливою технікою, повідомляє Цензор.НЕТ.

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