Військові контррозвідники СБУ уразили 97 одиниць важкого озброєння ворога: серед них танки, ББМ, САУ. ВIДЕО
Військові контррозвідники СБУ уразили ще 97 одиниць важкого озброєння ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни з Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки нищать ворожу техніку з допомогою ударних дронів. Лише за останні декілька місяців їм вдалося відмінусувати:
▪️ 5 танків і 18 ББМ,
▪️ 65 гаубиць, 3 гармати, 5 САУ і 1 РСЗВ БМ-21 "Град",
▪️ 4 радіолокаційні станції,
▪️ 3 стаціонарні комплекси РЕБ, а також 3 окопні засоби РЕБ і 1 систему РЕР "Муром-М",
▪️ 159 БпЛА, серед яких: "ZALA", "Орлан", "Supercam",
▪️ 1 розрахунок пілотів ударних БпЛА та 2 FPV-антени,
▪️ 239 укріплень та місць укриття окупантів,
▪️ 61 одиниць військового автотранспорту,
▪️ 10 складів.
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