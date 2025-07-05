Військові контррозвідники СБУ уразили 97 одиниць важкого озброєння ворога: серед них танки, ББМ, САУ. ВIДЕО

Військові контррозвідники СБУ уразили ще 97 одиниць важкого озброєння ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни з Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки нищать ворожу техніку з допомогою ударних дронів. Лише за останні декілька місяців їм вдалося відмінусувати:

▪️ 5 танків і 18 ББМ,

▪️ 65 гаубиць, 3 гармати, 5 САУ і 1 РСЗВ БМ-21 "Град",

▪️ 4 радіолокаційні станції,

▪️ 3 стаціонарні комплекси РЕБ, а також 3 окопні засоби РЕБ і 1 систему РЕР "Муром-М",

▪️ 159 БпЛА, серед яких: "ZALA", "Орлан", "Supercam",

▪️ 1 розрахунок пілотів ударних БпЛА та 2 FPV-антени,

▪️ 239 укріплень та місць укриття окупантів,

▪️ 61 одиниць військового автотранспорту,

▪️ 10 складів.

Дивіться: Сили оборони атакували гармату ворога на відстані 25 кілометрів, - це рекорд за дальністю ураження. ВIДЕО