1 773 11
Сили оборони атакували гармату ворога на відстані 25 кілометрів, - це рекорд за дальністю ураження. ВIДЕО
Упродовж останніх днів бійці 17-ої Полтавської бригади НГУ "Рейд" та Окремої артилерійської бригади НГУ вели активну роботу по виявленню та знищенню цілей противника на Донеччині та на Запорізькому напрямку.
На відео зафіксовано ураження 152-мм гармати противника на відстані 25 кілометрів, інформує Цензор.НЕТ.
Для нанесення удару було застосовано САУ "Zuzana 2" із Окремої артилерійської бригади НГУ. Це — наразі один із наших рекордів за дальністю точного ураження. Операція стала результатом злагодженої взаємодії підрозділів обох бригад.
Топ коментарі
+4 Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар05.07.2025 11:17 Відповісти Посилання
+4 Марина #594701
показати весь коментар05.07.2025 11:24 Відповісти Посилання
+4 Andrew Moon
показати весь коментар05.07.2025 11:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава НГУ!
Слава Україні!
Близняшку Zuzana 2.
А тута одним снарядом влучили.
Смерть московітам окупантам!!
Слава Україні!!