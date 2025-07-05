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Сили оборони атакували гармату ворога на відстані 25 кілометрів, - це рекорд за дальністю ураження. ВIДЕО

Упродовж останніх днів бійці 17-ої Полтавської бригади НГУ "Рейд" та Окремої артилерійської бригади НГУ вели активну роботу по виявленню та знищенню цілей противника на Донеччині та на Запорізькому напрямку.

На відео зафіксовано ураження 152-мм гармати противника на відстані 25 кілометрів, інформує Цензор.НЕТ.

Для нанесення удару було застосовано САУ "Zuzana 2" із Окремої артилерійської бригади НГУ. Це — наразі один із наших рекордів за дальністю точного ураження. Операція стала результатом злагодженої взаємодії підрозділів обох бригад.

Дивіться: Українські захисники зупинили російський "мотоштурм" біля Торського на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18104) ліквідація (4173) Донецька область (8994)


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Топ коментарі
+4
Ювеліри!
Слава НГУ!
Слава Україні!
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05.07.2025 11:17 Відповісти
+4
Словаки вже прифігіли від можливостей своєї зброї та вміння наших хлопців?
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05.07.2025 11:24 Відповісти
+4
Очевидно що це дальність від гармати до гармати. Наша ж не з нуля стріляла...
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05.07.2025 11:33 Відповісти
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Ювеліри!
Слава НГУ!
Слава Україні!
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05.07.2025 11:17 Відповісти
Словаки вже прифігіли від можливостей своєї зброї та вміння наших хлопців?
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05.07.2025 11:24 Відповісти
Чехи теж прифігіли. Азербайджан в минулому році заказав 70 DITA.
Близняшку Zuzana 2.
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05.07.2025 11:41 Відповісти
До речі обидві вміють https://en.wikipedia.org/wiki/Artillery#Multiple_round_simultaneous_impact Multiple Rounds Simultaneous Impact (MRSI)
А тута одним снарядом влучили.
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05.07.2025 11:44 Відповісти
Та наші ж економні!))
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05.07.2025 12:01 Відповісти
Ну і марно. Одна справа гармату пошкодити. Інша всю позицию з прислугою і БК. 2-3 снаряди того варті.
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05.07.2025 12:18 Відповісти
Цікаво,що робила гармата ворога за 25км. від лбз?Більшість з них мають дальність стрільби меньшу 25км.
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05.07.2025 11:30 Відповісти
Очевидно що це дальність від гармати до гармати. Наша ж не з нуля стріляла...
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05.07.2025 11:33 Відповісти
Пристойне озброєння, в руках Українських Хліборобів і Козаченьків, має добрий результат!!!
Смерть московітам окупантам!!
Слава Україні!!
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05.07.2025 11:30 Відповісти
Дальность стрельбы САУ Zuzana 2 обычным ОФ выстрелом 30 км (40 для более продвинутых). Рекорд то похоже для НГУ, для ВСУ вполне обычное дело.
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05.07.2025 12:16 Відповісти
 
 