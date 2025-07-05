Сили оборони атакували гармату ворога на відстані 25 кілометрів, - це рекорд за дальністю ураження. ВIДЕО

Упродовж останніх днів бійці 17-ої Полтавської бригади НГУ "Рейд" та Окремої артилерійської бригади НГУ вели активну роботу по виявленню та знищенню цілей противника на Донеччині та на Запорізькому напрямку.

На відео зафіксовано ураження 152-мм гармати противника на відстані 25 кілометрів, інформує Цензор.НЕТ.

Для нанесення удару було застосовано САУ "Zuzana 2" із Окремої артилерійської бригади НГУ. Це — наразі один із наших рекордів за дальністю точного ураження. Операція стала результатом злагодженої взаємодії підрозділів обох бригад.

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