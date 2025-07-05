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Силы обороны атаковали пушку врага на расстоянии 25 километров, - это рекорд по дальности поражения. ВИДЕО

В течение последних дней бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ "Рейд" и Отдельной артиллерийской бригады НГУ вели активную работу по выявлению и уничтожению целей противника в Донецкой области и на Запорожском направлении.

На видео зафиксировано поражение 152-мм пушки противника на расстоянии 25 километров, информирует Цензор.НЕТ.

Для нанесения удара было применено САУ "Zuzana 2" из Отдельной артиллерийской бригады НГУ. Это - пока один из наших рекордов по дальности точного поражения. Операция стала результатом слаженного взаимодействия подразделений обеих бригад.

Смотрите: Украинские защитники остановили российский "мотоштурм" возле Торского на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19953) ликвидация (3789) Донецкая область (10177)


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Топ комментарии
+9
Ювеліри!
Слава НГУ!
Слава Україні!
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05.07.2025 11:17 Ответить
+8
Пристойне озброєння, в руках Українських Хліборобів і Козаченьків, має добрий результат!!!
Смерть московітам окупантам!!
Слава Україні!!
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05.07.2025 11:30 Ответить
+8
Очевидно що це дальність від гармати до гармати. Наша ж не з нуля стріляла...
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05.07.2025 11:33 Ответить
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Ювеліри!
Слава НГУ!
Слава Україні!
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05.07.2025 11:17 Ответить
Словаки вже прифігіли від можливостей своєї зброї та вміння наших хлопців?
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05.07.2025 11:24 Ответить
Чехи теж прифігіли. Азербайджан в минулому році заказав 70 DITA.
Близняшку Zuzana 2.
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05.07.2025 11:41 Ответить
До речі обидві вміють https://en.wikipedia.org/wiki/Artillery#Multiple_round_simultaneous_impact Multiple Rounds Simultaneous Impact (MRSI)
А тута одним снарядом влучили.
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05.07.2025 11:44 Ответить
Та наші ж економні!))
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05.07.2025 12:01 Ответить
Ну і марно. Одна справа гармату пошкодити. Інша всю позицию з прислугою і БК. 2-3 снаряди того варті.
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05.07.2025 12:18 Ответить
Ну то вже, як вийде.

От чесно, я при кожному обстрілі дякую воякам - арті, винищувачам, ППО, дронщикам - взагалі всім, через кого в мене не те, що квартира ціла й я жива - а й вікна не повилітали.

Хоча був момент, з кішкою від вибухів з ліжка летіли..
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05.07.2025 12:54 Ответить
Цікаво,що робила гармата ворога за 25км. від лбз?Більшість з них мають дальність стрільби меньшу 25км.
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05.07.2025 11:30 Ответить
Очевидно що це дальність від гармати до гармати. Наша ж не з нуля стріляла...
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05.07.2025 11:33 Ответить
Это расстояние ге до ЛБЗ, а от нашей Сюзаны до ихней 152 мм бывшей пушки
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05.07.2025 13:16 Ответить
Пристойне озброєння, в руках Українських Хліборобів і Козаченьків, має добрий результат!!!
Смерть московітам окупантам!!
Слава Україні!!
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05.07.2025 11:30 Ответить
Дальность стрельбы САУ Zuzana 2 обычным ОФ выстрелом 30 км (40 для более продвинутых). Рекорд то похоже для НГУ, для ВСУ вполне обычное дело.
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05.07.2025 12:16 Ответить
"рекорд за точністю дальнього ураження» одним пострілом
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05.07.2025 12:45 Ответить
Панове журналісти, українською удар завдають, а наносять макіяж...
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05.07.2025 14:43 Ответить
 
 