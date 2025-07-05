Силы обороны атаковали пушку врага на расстоянии 25 километров, - это рекорд по дальности поражения. ВИДЕО

В течение последних дней бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ "Рейд" и Отдельной артиллерийской бригады НГУ вели активную работу по выявлению и уничтожению целей противника в Донецкой области и на Запорожском направлении.

На видео зафиксировано поражение 152-мм пушки противника на расстоянии 25 километров, информирует Цензор.НЕТ.

Для нанесения удара было применено САУ "Zuzana 2" из Отдельной артиллерийской бригады НГУ. Это - пока один из наших рекордов по дальности точного поражения. Операция стала результатом слаженного взаимодействия подразделений обеих бригад.

Смотрите: Украинские защитники остановили российский "мотоштурм" возле Торского на Донетчине. ВИДЕО