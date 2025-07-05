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Силы обороны атаковали пушку врага на расстоянии 25 километров, - это рекорд по дальности поражения. ВИДЕО
В течение последних дней бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ "Рейд" и Отдельной артиллерийской бригады НГУ вели активную работу по выявлению и уничтожению целей противника в Донецкой области и на Запорожском направлении.
На видео зафиксировано поражение 152-мм пушки противника на расстоянии 25 километров, информирует Цензор.НЕТ.
Для нанесения удара было применено САУ "Zuzana 2" из Отдельной артиллерийской бригады НГУ. Это - пока один из наших рекордов по дальности точного поражения. Операция стала результатом слаженного взаимодействия подразделений обеих бригад.
Топ комментарии
+9 Сергій Овчаренко #548993
показать весь комментарий05.07.2025 11:17 Ответить Ссылка
+8 Oleksandr Valovyi
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+8 Andrew Moon
показать весь комментарий05.07.2025 11:33 Ответить Ссылка
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Слава НГУ!
Слава Україні!
Близняшку Zuzana 2.
А тута одним снарядом влучили.
От чесно, я при кожному обстрілі дякую воякам - арті, винищувачам, ППО, дронщикам - взагалі всім, через кого в мене не те, що квартира ціла й я жива - а й вікна не повилітали.
Хоча був момент, з кішкою від вибухів з ліжка летіли..
Смерть московітам окупантам!!
Слава Україні!!