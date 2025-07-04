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Украинские защитники остановили российский "мотоштурм" возле Торского на Донетчине. ВИДЕО
Российская штурмовая группа, которая на бронетехнике - так называемых "мотобайках" - пыталась прорваться к украинским позициям возле Торского, потерпела сокрушительное поражение.
Колонну остановила надежная защитная линия, созданная бойцами 63-й отдельной механизированной бригады. Дальше в действие вступили украинские минометчики и артиллеристы - массированно отработали по технике и живой силе врага. Удары наносили подразделения 77-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 40-й отдельной артиллерийской бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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шось мені смутно підказує, вони вже більше її не хочють...