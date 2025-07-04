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Украинские защитники остановили российский "мотоштурм" возле Торского на Донетчине. ВИДЕО

Российская штурмовая группа, которая на бронетехнике - так называемых "мотобайках" - пыталась прорваться к украинским позициям возле Торского, потерпела сокрушительное поражение.

Колонну остановила надежная защитная линия, созданная бойцами 63-й отдельной механизированной бригады. Дальше в действие вступили украинские минометчики и артиллеристы - массированно отработали по технике и живой силе врага. Удары наносили подразделения 77-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 40-й отдельной артиллерийской бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19945) ликвидация (3785) Донецкая область (10173) 63 ОМБр (109) Краматорский район (438) Торское (12)


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наїлися, падлюки кацапняві, українинської землі?
шось мені смутно підказує, вони вже більше її не хочють...
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04.07.2025 23:10 Ответить
Цікаво, якою буде динаміка продажів китайських моциків після війни?....
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04.07.2025 23:54 Ответить
 
 