Украинские защитники остановили российский "мотоштурм" возле Торского на Донетчине. ВИДЕО

Российская штурмовая группа, которая на бронетехнике - так называемых "мотобайках" - пыталась прорваться к украинским позициям возле Торского, потерпела сокрушительное поражение.

Колонну остановила надежная защитная линия, созданная бойцами 63-й отдельной механизированной бригады. Дальше в действие вступили украинские минометчики и артиллеристы - массированно отработали по технике и живой силе врага. Удары наносили подразделения 77-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 40-й отдельной артиллерийской бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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