Українські захисники зупинили російський "мотоштурм" біля Торського на Донеччині. ВIДЕО

Російська штурмова група, яка на бронетехніці — так званих "мотобайках" — намагалась прорватися до українських позицій біля Торського, зазнала нищівної поразки.

Колону зупинила надійна захисна лінія, створена бійцями 63-ої окремої механізованої бригади. Далі в дію вступили українські мінометники та артилеристи — масовано відпрацювали по техніці і живій силі ворога. Ударів завдавали підрозділи 77-ої окремої десантно-штурмової бригади та 40-ої окремої артилерійської бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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