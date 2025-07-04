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Українські захисники зупинили російський "мотоштурм" біля Торського на Донеччині. ВIДЕО
Російська штурмова група, яка на бронетехніці — так званих "мотобайках" — намагалась прорватися до українських позицій біля Торського, зазнала нищівної поразки.
Колону зупинила надійна захисна лінія, створена бійцями 63-ої окремої механізованої бригади. Далі в дію вступили українські мінометники та артилеристи — масовано відпрацювали по техніці і живій силі ворога. Ударів завдавали підрозділи 77-ої окремої десантно-штурмової бригади та 40-ої окремої артилерійської бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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шось мені смутно підказує, вони вже більше її не хочють...