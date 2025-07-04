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Нацгвардійці атакували гаубиці й боєкомплект до них — зокрема з рідкісними керованими снарядами "Краснополь". ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 18-ої Словʼянської бригади знищили 3 гармати.

Цього разу вдалося поцілити не лише в гаубиці, а й боєкомплект до них — зокрема з рідкісними керованими снарядами "Краснополь", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр атакували ворожі позиції, наздогнали мотоцикли й окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18096) знищення (7740) Національна гвардія (1594)


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