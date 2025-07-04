Нацгвардійці атакували гаубиці й боєкомплект до них — зокрема з рідкісними керованими снарядами "Краснополь". ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 18-ої Словʼянської бригади знищили 3 гармати.

Цього разу вдалося поцілити не лише в гаубиці, а й боєкомплект до них — зокрема з рідкісними керованими снарядами "Краснополь", інформує Цензор.НЕТ.

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