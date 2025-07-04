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Воїни 3 ОШБр атакували ворожі позиції, наздогнали мотоцикли й окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку атакували ворожі позиції, наздогнали мотоцикли й російських загарбників.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Ирина Александра
показати весь коментар04.07.2025 21:58 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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