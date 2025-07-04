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Воїни 3 ОШБр атакували ворожі позиції, наздогнали мотоцикли й окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку атакували ворожі позиції, наздогнали мотоцикли й російських загарбників.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 5 ОШБр виявили та знищили укриття, в яких переховувалась піхота противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18096) ліквідація (4169) 3 Окрема штурмова бригада (470)


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дуже добре попрацювали..дякую
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04.07.2025 21:58 Відповісти
чому не використовувати колючку - навіть через кілька натягнутих дротів цей моцикліст так навернеться, що й дрона на треба витрачати
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04.07.2025 22:09 Відповісти
Здається, це методи Першої світової. Зараз мінують дистанційно доволі великі території, якшо шо...
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04.07.2025 22:29 Відповісти
 
 