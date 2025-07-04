Воины 3-й ОШБр атаковали вражеские позиции, догнали мотоциклы и оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении атаковали вражеские позиции, догнали мотоциклы и российских захватчиков.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий04.07.2025 21:58 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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