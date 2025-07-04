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Воины 3-й ОШБр атаковали вражеские позиции, догнали мотоциклы и оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении атаковали вражеские позиции, догнали мотоциклы и российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 5 ОШБр обнаружили и уничтожили укрытия, в которых скрывалась пехота противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19945) ликвидация (3785) 3-я Отдельная штурмовая бригада (458)


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дуже добре попрацювали..дякую
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04.07.2025 21:58 Ответить
чому не використовувати колючку - навіть через кілька натягнутих дротів цей моцикліст так навернеться, що й дрона на треба витрачати
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04.07.2025 22:09 Ответить
Здається, це методи Першої світової. Зараз мінують дистанційно доволі великі території, якшо шо...
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04.07.2025 22:29 Ответить
 
 