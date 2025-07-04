Бойцы 5-й ОШБр обнаружили и уничтожили укрытия, в которых скрывалась пехота противника. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнаружили и уничтожили укрытия, в которых скрывалась пехота противника. FPV-дроны четко отработали по целям - укрытие разрушено, живая сила ликвидирована.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий04.07.2025 18:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Wlad West
показать весь комментарий04.07.2025 18:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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