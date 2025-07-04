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Бойцы 5-й ОШБр обнаружили и уничтожили укрытия, в которых скрывалась пехота противника. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнаружили и уничтожили укрытия, в которых скрывалась пехота противника. FPV-дроны четко отработали по целям - укрытие разрушено, живая сила ликвидирована.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы бригады "Лють" уничтожили группу оккупантов в Торецке: "Сказал им, что мы свои - и они повелись". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19945) уничтожение (7427) 5 ОШБр (118)


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П'ята? Так це ж "залік" зазвичай! 5+!!!
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04.07.2025 18:38 Ответить
Ликвидированы? Их УЙ добьешь с третьего удара лопатой.
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04.07.2025 18:39 Ответить
 
 