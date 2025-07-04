Бойцы бригады "Лють" уничтожили группу оккупантов в Торецке: "Сказал им, что мы свои — и они повелись". ВИДЕО

Уникальные кадры противостояния украинских штурмовиков с врагом в Торецке стали основой новой документальной истории о героизме и смекалке бойцов бригады "Лють". Во время 35-дневного боевого выхода, который проходил в условиях жесткого мороза до -18°C, бойцы уничтожили вражескую группу 132-й мотострелковой бригады армии РФ.

Заместитель командира штурмового полка "Сафари" с позывным "Грыз", лейтенант "Джексон", а также полицейские с позывными "Вирш" и "Борчик" поделились впечатляющими деталями столкновения в одном из зданий Торецка. Благодаря молниеносной реакции и хитрости удалось ввести врага в заблуждение - один из украинских бойцов притворился "своим" и заставил оккупантов потерять бдительность. Этот маневр завершился для россиян фатально, информирует Цензор.НЕТ.

"Сказал им, что мы свои - и они повелись", - вспоминают участники операции.

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