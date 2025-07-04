Бійці бригади "Лють" знищили групу окупантів у Торецьку: "Сказав їм, що ми свої — і вони повелись". ВIДЕО

Унікальні кадри протистояння українських штурмовиків з ворогом у Торецьку стали основою нової документальної історії про героїзм та кмітливість бійців бригади "Лють". Під час 35-денного бойового виходу, який відбувався за умов жорсткого морозу до -18°C, бійці знищили ворожу групу 132-ої мотострілецької бригади армії РФ.

Заступник командира штурмового полку "Сафарі" з позивним "Гриз", лейтенант "Джексон", а також поліцейські з позивними "Вірш" та "Борчик" поділилися вражаючими деталями зіткнення в одній із будівель Торецька. Завдяки блискавичній реакції та хитрощам вдалося ввести ворога в оману — один із українських бійців прикинувся "своїм" і змусив окупантів втратити пильність. Цей маневр завершився для росіян фатально, інформує Цензор.НЕТ.

"Сказав їм, що ми свої — і вони повелись", — згадують учасники операції.

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