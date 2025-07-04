УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12819 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 336 3

Бійці бригади "Лють" знищили групу окупантів у Торецьку: "Сказав їм, що ми свої — і вони повелись". ВIДЕО

Унікальні кадри протистояння українських штурмовиків з ворогом у Торецьку стали основою нової документальної історії про героїзм та кмітливість бійців бригади "Лють". Під час 35-денного бойового виходу, який відбувався за умов жорсткого морозу до -18°C, бійці знищили ворожу групу 132-ої мотострілецької бригади армії РФ.

Заступник командира штурмового полку "Сафарі" з позивним "Гриз", лейтенант "Джексон", а також поліцейські з позивними "Вірш" та "Борчик" поділилися вражаючими деталями зіткнення в одній із будівель Торецька. Завдяки блискавичній реакції та хитрощам вдалося ввести ворога в оману — один із українських бійців прикинувся "своїм" і змусив окупантів втратити пильність. Цей маневр завершився для росіян фатально, інформує Цензор.НЕТ.

"Сказав їм, що ми свої — і вони повелись", — згадують учасники операції. 

Дивіться: Прикордонники знищили гармату Д-30, міномет, вантажівку, 6 FPV-засідок й уразили ворожі укриття. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (226) ЗСУ (7727) Бутусов Плюс (26)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На війни результат виправдовує засоби.
показати весь коментар
04.07.2025 17:53 Відповісти
‼️❤️🇺🇦⚔️💯✊👍✌️👌🫡🇺🇦❤️‼️
показати весь коментар
04.07.2025 17:53 Відповісти
А почему автор как-то стыдливо умалчивает, что "Лють" - это бригада полиции, только где-то в середине текста упомянуты полицейские.
показати весь коментар
04.07.2025 18:22 Відповісти
 
 