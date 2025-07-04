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Прикордонники знищили гармату Д-30, міномет, вантажівку, 6 FPV-засідок й уразили ворожі укриття. ВIДЕО

Пілоти-прикордонники "Феніксу" знищили гармату Д-30, 120-мм міномет, вантажівку, 6 FPV-засідок, уразили ворожі укриття та ліквідували з десяток окупантів на Донеччині.

Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Знищено артилерійську установку разом із її розрахунком, а також групу боєпостачання окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18096) Держприкордонслужба ДПСУ (6221) знищення (7740)


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