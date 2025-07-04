Прикордонники знищили гармату Д-30, міномет, вантажівку, 6 FPV-засідок й уразили ворожі укриття. ВIДЕО
Пілоти-прикордонники "Феніксу" знищили гармату Д-30, 120-мм міномет, вантажівку, 6 FPV-засідок, уразили ворожі укриття та ліквідували з десяток окупантів на Донеччині.
Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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