Пограничники уничтожили пушку Д-30, миномет, грузовик, 6 FPV-засад и повредили вражеские укрытия. ВИДЕО
Пилоты-пограничники "Феникса" уничтожили пушку Д-30, 120-мм миномет, грузовик, 6 FPV-засад, поразили вражеские укрытия и ликвидировали около десятка оккупантов в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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