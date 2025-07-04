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Пограничники уничтожили пушку Д-30, миномет, грузовик, 6 FPV-засад и повредили вражеские укрытия. ВИДЕО

Пилоты-пограничники "Феникса" уничтожили пушку Д-30, 120-мм миномет, грузовик, 6 FPV-засад, поразили вражеские укрытия и ликвидировали около десятка оккупантов в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Уничтожена артиллерийская установка вместе с ее расчетом, а также группа боеснабжения оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19945) Госпогранслужба (6658) уничтожение (7427)


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