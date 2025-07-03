Уничтожена артиллерийская установка вместе с ее расчетом, а также группа боевого снабжения оккупантов. ВИДЕО
Бойцы бригады "Форпост" нанесли точный удар по позициям противника, уничтожив российскую артиллерийскую установку вместе с ее расчетом, а также группу боеснабжения оккупантов, которая находилась в районе цели.
Об этом сообщили на странице пограничной бригады "Форпост", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что удар был осуществлен с беспилотника, что является "результатом профессиональной и слаженной работы украинских защитников".
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