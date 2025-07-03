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Уничтожена артиллерийская установка вместе с ее расчетом, а также группа боевого снабжения оккупантов. ВИДЕО

Бойцы бригады "Форпост" нанесли точный удар по позициям противника, уничтожив российскую артиллерийскую установку вместе с ее расчетом, а также группу боеснабжения оккупантов, которая находилась в районе цели.

Об этом сообщили на странице пограничной бригады "Форпост", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удар был осуществлен с беспилотника, что является "результатом профессиональной и слаженной работы украинских защитников".

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армия РФ (19934) Госпогранслужба (6654) уничтожение (7420)


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Убивць з московії, чекає тільки смерть, в Мирній Україні!
******, це добре знає, ховаючись, по своїх ямах!
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03.07.2025 23:20 Ответить
Смерть кацапам!
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03.07.2025 23:24 Ответить
Супер!!! Логістики, мєртчайндайзєри та нотаріусцикині залпом?
Смерть ворогам! СЛАВА НАЦІЇ! Віримо у ЗСУ!
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03.07.2025 23:26 Ответить
 
 