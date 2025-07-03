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Бойцы 3 ОШБр поразили вражеский миномет, КамАЗ, "буханку", несколько антенн, легковые автомобили, квадроцикл, пехоту. ВИДЕО

На Харьковщине операторы БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили ряд вражеских целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

Был поражен вражеский миномет, КамАЗ и "буханка", несколько антенн, легковушки, квадроцикл, пехота в укрытиях различного типа.

Смотрите: Командир взвода ПВО бригады "Рубеж" рассказал неизвестные подробности боя за Гостомельский аэропорт. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19934) уничтожение (7420) 3-я Отдельная штурмовая бригада (457)


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ІІІ-тя? Ну не може вона бути не кращою!
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03.07.2025 23:28 Ответить
 
 