Бойцы 3 ОШБр поразили вражеский миномет, КамАЗ, "буханку", несколько антенн, легковые автомобили, квадроцикл, пехоту. ВИДЕО
На Харьковщине операторы БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили ряд вражеских целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
Был поражен вражеский миномет, КамАЗ и "буханка", несколько антенн, легковушки, квадроцикл, пехота в укрытиях различного типа.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий03.07.2025 23:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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