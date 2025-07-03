Бійці 3 ОШБр уразили ворожий міномет, КамАЗ, "буханку", кілька антен, легковики, квадроцикл, піхоту. ВIДЕО
На Харківщині оператори БПЛА 3-ої окремої штурмової бригади знищили низку ворожих цілей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
Був уражений ворожий міномет, КамАЗ та "буханка", декілька антен, легковики, квадроцикл, піхота в укриттях різного типу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.07.2025 23:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль