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Бійці 3 ОШБр уразили ворожий міномет, КамАЗ, "буханку", кілька антен, легковики, квадроцикл, піхоту. ВIДЕО

На Харківщині оператори БПЛА 3-ої окремої штурмової бригади знищили низку ворожих цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

Був уражений ворожий міномет, КамАЗ та "буханка", декілька антен, легковики, квадроцикл, піхота в укриттях різного типу.

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Автор: 

армія рф (18085) знищення (7732) 3 Окрема штурмова бригада (469)


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ІІІ-тя? Ну не може вона бути не кращою!
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03.07.2025 23:28 Відповісти
 
 