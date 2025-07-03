Командир взводу ППО бригади "Рубіж" розповів невідомі подробиці бою за Гостомельський аеропорт. ВIДЕО

Укрпошта презентувала нову марку на честь Сергія "Фари" Фалатюка — легендарного командира взводу ППО бригади "Рубіж", який першим в історії повномасштабної війни знищив два ворожі гелікоптери над Гостомелем. Це сталося в перші дні російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Згодом він знищив ще два штурмовики Су-25 під Бахмутом.

В інтерв’ю, Фалатюк розповів про ті критичні години оборони, коли разом із побратимами недосвідчені зенітники буквально "вчились збивати ворожу авіацію на ходу". За словами військового, тоді він мріяв лише про одне — дожити до кінця того дня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Місце, де я міг загинути, стало місцем моєї слави," — ділиться командир. Він зізнається, що не хотів би пережити той день знову: "Ти розумієш, що ти міг вмерти".

Сьогодні командир продовжує службу. Він бере участь у розробці новітніх засобів ППО, зокрема зенітних дронів, які вже найближчим часом мають допомогти збивати ворожі розвідувальні БПЛА.

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