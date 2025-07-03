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Командир взводу ППО бригади "Рубіж" розповів невідомі подробиці бою за Гостомельський аеропорт. ВIДЕО

Укрпошта презентувала нову марку на честь Сергія "Фари" Фалатюка — легендарного командира взводу ППО бригади "Рубіж", який першим в історії повномасштабної війни знищив два ворожі гелікоптери над Гостомелем. Це сталося в перші дні російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Згодом він знищив ще два штурмовики Су-25 під Бахмутом.

В інтерв’ю, Фалатюк розповів про ті критичні години оборони, коли разом із побратимами недосвідчені зенітники буквально "вчились збивати ворожу авіацію на ходу". За словами військового, тоді він мріяв лише про одне — дожити до кінця того дня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Місце, де я міг загинути, стало місцем моєї слави," — ділиться командир. Він зізнається, що не хотів би пережити той день знову: "Ти розумієш, що ти міг вмерти".

Сьогодні командир продовжує службу. Він бере участь у розробці новітніх засобів ППО, зокрема зенітних дронів, які вже найближчим часом мають допомогти збивати ворожі розвідувальні БПЛА.

Також дивіться: Наші спецпризначенці знищили особовий склад противника в укритті, 3 "буханки", вантажівку та квадроцикл. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (225) Бутусов Юрій (3625) ЗСУ (7724)


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Героям Слава!
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03.07.2025 21:12 Відповісти
А саме, у цей час, абдристович з аброхамієм, запарювали у підвалі ОПУ, Мівіну, поки татаров з єрмаком, бігали пішки по території Києва і відбивалися?? Від кого саме, вони уже і не пам'ятають… бо, з ПТРК Джевелінів, чергами били, в ту спєпь… Де шашлики готувались…
Катлєта з безкмною і з служками з ВРУ, ще і патрони їм у кишенях носили! Ну, як у книзі, Син Таращанського полку…
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03.07.2025 21:32 Відповісти
Всупереч усьому, коли не надходили накази від генералісимуса з опі, мужні козаки все одно відбивали атаки.
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03.07.2025 21:58 Відповісти
Першими в історії повномасштабної війни знищили ворожі гелікоптери зенітчики на дамбі Київської ГЕС над Київським морем із ЗУ-23. Я сам з вікна бачив. А вже потім вони долетіли до Гостомеля.
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03.07.2025 22:33 Відповісти
Знову майстри заголовків - "невідомі подробиці бою". Територія лишилась за нами. Всі збиті і підбиті навколо Гостомеля гелікоптери давно пораховані і ідентифіковані.
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03.07.2025 22:35 Відповісти
 
 