Наші спецпризначенці знищили особовий склад противника в укритті, 3 "буханки", вантажівку та квадроцикл. ВIДЕО
Спецпризначенці ударних БПЛА підрозділу "Крила ОМЕГИ" знищили особовий склад противника в укритті, три "буханки", вантажівку та квадроцикл.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Хай Воїнам Світла ні дощі, ні тумани не завадять виконувати тяжку роботу 24/7/365×11!!!!