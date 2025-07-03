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Наші спецпризначенці знищили особовий склад противника в укритті, 3 "буханки", вантажівку та квадроцикл. ВIДЕО

Спецпризначенці ударних БПЛА підрозділу "Крила ОМЕГИ" знищили особовий склад противника в укритті, три "буханки", вантажівку та квадроцикл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Сили оборони за допомогою морських дронів та ударних бортів знищили 3 ворожі РЛС в окупованому Криму. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18085) знищення (7732)


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Якщо у потвор знайдуть ту альфу, ОМЕГА їй одразу!
Хай Воїнам Світла ні дощі, ні тумани не завадять виконувати тяжку роботу 24/7/365×11!!!!
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03.07.2025 20:59 Відповісти
Героям Слава❤️🇺🇦✊🙏‼️Смерть рашистським окупантам☠️‼️
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03.07.2025 21:02 Відповісти
 
 