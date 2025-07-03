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Наши спецназовцы уничтожили личный состав противника в укрытии, 3 "буханки", грузовик и квадроцикл. ВИДЕО

Спецназовцы ударных БПЛА подразделения "Крылья ОМЕГИ" уничтожили личный состав противника в укрытии, три "буханки", грузовик и квадроцикл.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Силы обороны с помощью морских дронов и ударных бортов уничтожили 3 вражеские РЛС в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19934) уничтожение (7420)


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Якщо у потвор знайдуть ту альфу, ОМЕГА їй одразу!
Хай Воїнам Світла ні дощі, ні тумани не завадять виконувати тяжку роботу 24/7/365×11!!!!
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03.07.2025 20:59 Ответить
Героям Слава❤️🇺🇦✊🙏‼️Смерть рашистським окупантам☠️‼️
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03.07.2025 21:02 Ответить
 
 