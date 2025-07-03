Наши спецназовцы уничтожили личный состав противника в укрытии, 3 "буханки", грузовик и квадроцикл. ВИДЕО
Спецназовцы ударных БПЛА подразделения "Крылья ОМЕГИ" уничтожили личный состав противника в укрытии, три "буханки", грузовик и квадроцикл.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Хай Воїнам Світла ні дощі, ні тумани не завадять виконувати тяжку роботу 24/7/365×11!!!!