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Силы обороны с помощью морских дронов и ударных бортов уничтожили 3 вражеских РЛС в оккупированном Крыму. ВИДЕО
Силы обороны юга сообщили о проведении спецоперации во временно оккупированном Крыму, благодаря которой было уничтожено три вражеские РЛС "Небо-М". Для этого использовали морские дроны.
В частности, операцию провели в ночь на 2 июля, сказано в заметке, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинские военные применили морские дроны и ударные борта Лазарь.
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Крым - Наш, Силам Самооборони - Дяка!
На карте место события - мыс Тарханкут.
У ніч з 1 на 2 липня 2025 року Сили оборони Півдня України провели блискучу високоточну спеціальну операцію! 🚀
Наші воїни застосували морські дрони та ударні борти «Лазар», і результат не змусив на себе чекати.
💥 Знищено одразу три надважливі ворожі цілі:
* РЛМ-М 55Ж6М «Небо-М» - 1 одиниця
* РЛМ-Д 55Ж6М «Небо-М» - 1 одиниця
* КУ РЛС 55Ж6М «Небо-М» - 1 одиниця
✊ Це серйозний удар по системі радіолокаційної розвідки та протиповітряної оборони окупантів! Мінус "очі" ворога, які відстежували небо над нами.
Пишаємося майстерністю та відвагою наших захисників! Так тримати! 🇺🇦
Слава Україні! Слава ЗСУ!