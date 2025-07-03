Силы обороны с помощью морских дронов и ударных бортов уничтожили 3 вражеских РЛС в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Силы обороны юга сообщили о проведении спецоперации во временно оккупированном Крыму, благодаря которой было уничтожено три вражеские РЛС "Небо-М". Для этого использовали морские дроны.

В частности, операцию провели в ночь на 2 июля, сказано в заметке, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские военные применили морские дроны и ударные борта Лазарь.

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