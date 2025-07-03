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Голый российский захватчик с оторванными ногами умирает в поле. ВИДЕО 18+
Бойцы подразделения "Легион" 1-го механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы атаковали с неба российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант, которому оторвало конечности, долго и мучительно конал.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+2 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий03.07.2025 18:43 Ответить Ссылка
+1 Магирус
показать весь комментарий03.07.2025 18:49 Ответить Ссылка
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Не може бути похідна від приматів настільки на свиню схожа.
от і маєш, їпанат підарський
в Азербайджані та Вірменії треба показувати, як із знахабнілими кацапськими підарами поводитися