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Голый российский захватчик с оторванными ногами умирает в поле. ВИДЕО 18+

Бойцы подразделения "Легион" 1-го механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы атаковали с неба российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант, которому оторвало конечности, долго и мучительно конал.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Морские пехотинцы уничтожили артиллерию врага и атаковали российских пехотинцев. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19934) ликвидация (3780) 54 отдельная мехбригада (184)


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Топ комментарии
+2
Прикидається - нігуя йому не має
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03.07.2025 18:43 Ответить
+1
- І маладая нє узнаєт, каков у танкіста бил канєц...
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03.07.2025 18:49 Ответить
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Прикидається - нігуя йому не має
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03.07.2025 18:43 Ответить
Зеленкою помажуть, труси надінуть і буде як живий.
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03.07.2025 18:54 Ответить
Це мабуть ШИ-генерація.
Не може бути похідна від приматів настільки на свиню схожа.
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03.07.2025 18:56 Ответить
Судячи з початку відео, він вже був добряче поранений. Важко поранений противник для нас набагато вигідніший, ніж мертвий. Чому на цьому не акцентують увагу?
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03.07.2025 18:58 Ответить
Смачного тваринкам..
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03.07.2025 18:43 Ответить
якого фуя приперся зі зброєю до чужої країни?!
от і маєш, їпанат підарський
в Азербайджані та Вірменії треба показувати, як із знахабнілими кацапськими підарами поводитися
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03.07.2025 18:44 Ответить
А навіщу пісюна заблюрили, невже таке велике хазяйство?
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03.07.2025 18:45 Ответить
- І маладая нє узнаєт, каков у танкіста бил канєц...
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03.07.2025 18:49 Ответить
Щоб його мамашка це відео на порнохабі не монетизувала.
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03.07.2025 18:58 Ответить
русофобія
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03.07.2025 18:45 Ответить
Може ще одужає?
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03.07.2025 18:46 Ответить
Може: руки є, пісюн є - залишається в житті тільки рукоблудієм займатися..
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03.07.2025 18:51 Ответить
жирный кабан !!! я ххххею с этой силищи которая в момент раздевает человека до гола !!!((((
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03.07.2025 18:47 Ответить
на наданому відео людей немає
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03.07.2025 18:49 Ответить
та нічого, зараз не холодно.
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03.07.2025 18:50 Ответить
Так руки картинно розкинув, тіпа - ета фсьо майо. )
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03.07.2025 18:52 Ответить
якийсь жирний . хоч і жиртрест а теж хотів копійчини срубіть . але не так сталося як гадалося. огидні кадри. але не жалько чомусь. добре що сдох.
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03.07.2025 18:53 Ответить
Здичавілі коти і собаки розжиріли як свині на кацапських тушках. А тут ЗСУ ще десерт подали...
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03.07.2025 18:53 Ответить
комплексний обід
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03.07.2025 18:54 Ответить
гарне кіно, зараз би таке по кацапському тб пустити, хай дивляться
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03.07.2025 18:53 Ответить
скажуть ІПСО " єто фотошоп"
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03.07.2025 18:59 Ответить
На жаль, вони таке саме дивляться, але з нашими...
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03.07.2025 19:00 Ответить
Московіт, вдячний ****** і вальки пів-стакана!
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03.07.2025 18:57 Ответить
Війна
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03.07.2025 18:59 Ответить
русалкой будет...
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03.07.2025 19:00 Ответить
Цей кацап вже не зніме грізний відосік як він буде мстити за відірвані ноги.
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03.07.2025 19:03 Ответить
Він таки ступнув на Українську землю і от щастя розкинув руки!
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03.07.2025 19:03 Ответить
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03.07.2025 19:04 Ответить
 
 